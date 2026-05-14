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FDJ United : Configuration technique intéressante (P92TS)
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 14:41

FDJ United : Configuration technique intéressante (P92TS)

FDJ United : Configuration technique intéressante (P92TS)

(Zonebourse.com)

La situation technique milite pour un achat du titre FDJ United sur les cours actuels, par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale P92TS qui cote 0.56 EUR.
La valeur est actuellement en zone de survente et la proximité du niveau actuellement testé confère un timing intéressant pour mettre à profit un rebond technique dans les séances à venir en direction des 25 EUR.

Le potentiel de gain est de l'ordre de 37% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 21.8 EUR, limitera le risque à -21%.


Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

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FDJ UNITED
23,030 EUR Euronext Paris +0,66%
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 14:41:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 15:17

    achat spéculatif pour le moment

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