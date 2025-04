FDJ United: CA trimestriel gonflé par Kindred information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - FDJ United affiche un chiffre d'affaires de 925 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2024 au total du fait de l'intégration de Kindred, mais en baisse de 1% à périmètre comparable.



Par rapport au pro forma 2024, il revendique une bonne dynamique de la BU loterie et paris sportifs en réseau France, avec CA en hausse de 4% à 640 millions, alors que celui de la BU paris et jeux en ligne, à 231 millions, a baissé de 10% à change constant.



'La performance de FDJ United au premier trimestre s'inscrit dans la trajectoire prévue pour 2025. Au-delà, le groupe est pleinement engagé dans la transformation associée à la mise en oeuvre de sa stratégie internationale et digitale', commente sa PDG Stéphane Pallez.





Valeurs associées FDJ UNITED 30,1200 EUR Euronext Paris -1,25%