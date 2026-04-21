FDJ United-Baisse du CA de 3,2% au T1, objectif de marge abaissé

FDJ United FDJ.PA a fait état mardi d'un recul de 3,2% de son chiffre d’affaires au premier trimestre dans un contexte "toujours marqué par l’impact des hausses de fiscalité et par le durcissement de certaines régulations des jeux d’argent et de hasard".

Le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 895 millions d'euros, contre 925 millions d'euros il y a un an.

Le groupe anticipe pour 2026 une marge d’Ebitda courant comprise entre 23% et 24%, contre un précédent objectif de 24,5% annoncé en février.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)