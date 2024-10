Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: sa participation dans Kindred s'établira à 98,60% information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce qu'à l'issue de l'extension jusqu'au 18 octobre de son offre publique d'achat sur Kindred Group, 14 734 917 nouveaux certificats de dépôt suédois (SDR) de Kindred, soit 6,83 % du capital, ont été apportés à l'offre.



A la suite du premier règlement-livraison de l'offre intervenu le 11 octobre 2024, FDJ détenait déjà 91,77 % du capital de Kindred.



La participation de FDJ dans Kindred s'établira ainsi à 98,60 % à l'issue du règlement-livraison de l'offre étendue devant intervenir le 29 octobre 2024.



FDJ détenant plus de 90 % du capital de Kindred, celle-ci a l'intention de demander la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire conformément aux statuts de Kindred afin d'acquérir toutes les actions non apportées à l'offre publique ainsi que le retrait des SDR de Kindred de la cotation au Nasdaq Stockholm.





Valeurs associées FDJ 36,46 EUR Euronext Paris -0,98%