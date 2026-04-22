FDJ : retombe sur 24,3E, le 'gap' des 22,9E se rapproche
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:45
Le marché sanctionne la publication mardi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel en contraction de 3,2% (à 895 MEUR au titre du 1er trimestre) ce qui reflète l'impact négatif de 24 MEUR lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les jeux.
Le versement d'un généreux dividende de 2E d'ici 1 mois pourrait ramener mécaniquement FDJ au contact de son plancher long terme des 22,2E du 3 février.
Valeurs associées
|24,3100 EUR
|Euronext Paris
|-7,95%
A lire aussi
-
Depuis le 4 avril 2026, une taxe méconnue fait son retour sur les marchés américains : la «taxe SEC». Derrière ce terme technique se cache un mécanisme discret mais incontournable. Il concerne l’ensemble des investisseurs, du particulier aux grands fonds institutionnels, ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mercredi, alors que Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran: . Trump affirme que l'Iran, à sa demande, ... Lire la suite
-
Le gouvernement suisse avance dans son projet de loi prévoyant un durcissement des règles bancaires, en annonçant mercredi une mesure qui obligerait UBS à mettre de côté 20 milliards de dollars de fonds propres supplémentaires pour couvrir les risques liés à ses ... Lire la suite
-
La famille de l'ancien ministre Robert Boulin a estimé, lors d'une conférence de presse à Paris, que l'élucidation du mystère autour de sa mort suspecte en 1979, bientôt dans les mains du pôle "cold cases" de Nanterre, représente une "course-poursuite" pour la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer