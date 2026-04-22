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FDJ : retombe sur 24,3E, le 'gap' des 22,9E se rapproche
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:45

FDJ décroche de 8% FDJ et retombe sur 24,3E, ainsi que sur la MM100 en intraday (24,1E) et même 23,9E en intraday : le le 'gap' des 22,9E se rapproche, il est à 5% des planchers du jour.
Le marché sanctionne la publication mardi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel en contraction de 3,2% (à 895 MEUR au titre du 1er trimestre) ce qui reflète l'impact négatif de 24 MEUR lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les jeux.
Le versement d'un généreux dividende de 2E d'ici 1 mois pourrait ramener mécaniquement FDJ au contact de son plancher long terme des 22,2E du 3 février.

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1 commentaire

  • 19:59

    Réécouter les déclarations sa Stéphane PALLEZ fin février 2026 dans interview Boursorama au 2/3 du trimestre : croissance du CA 1% "un bon point d'entrée" confirmation des objectifs,Un moment de bonheur qui interroge ??

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