FDJ recule après un troisième trimestre décevant
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 11:01
Dans un communiqué diffusé hier soir, le spécialiste des jeux d'argent et de hasard indique avoir généré un chiffre d'affaires de 864 millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre, soit une hausse de 29% en données publiées par rapport au 3ème trimestre 2024.
L'activité ressort cependant en recul de 3% à données retraitées, ou à périmètre comparable, c'est-à-dire comme si l'acquisition de Kindred était intervenue dès le 1er janvier 2024.
Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, la Française des Jeux affiche un chiffre d'affaires de 2,73 milliards d'euros, en hausse de 30% par rapport à fin septembre 2024 en données publiées, mais en baisse de 2% à données retraitées.
Le groupe a par ailleurs précisé ses objectifs pour 2025, avec un chiffre d'affaires attendu supérieur à 3,7 milliards d'euros assorti d'un résultat opérationnel (Ebitda) courant de l'ordre de 900 millions d'euros et d'un taux de marge toujours vu au-dessus de 24%.
Pour le 4ème trimestre, FDJ a déclaré prévoir un chiffre d'affaires en léger recul par rapport à celui du 4ème trimestre 2024.
Suite à cette publication, l'action cédait plus de 3% jeudi en milieu de matinée, ce qui porte à plus de 28% son repli depuis le début de l'année.
