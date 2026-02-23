FDJ propose une hausse du dividende annuel
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 18:19
FDJ UNITED annonce que son conseil d'administration, réuni le 18 février, a arrêté les comptes 2025 et proposera à l'assemblée générale du 23 avril 2026 le versement d'un dividende de 2,10 EUR par action, contre 2,05 EUR au titre de l'exercice 2024.
Ce montant représente un taux de distribution de 80% du résultat net ajusté, conforme aux engagements du Groupe. La mise en paiement interviendra le 30 avril, avec un détachement du dividende le 28 avril et un dernier jour de négociation dividende attaché fixé au 27 avril.
Valeurs associées
|24,6000 EUR
|Euronext Paris
|-1,84%
