FDJ: performance semestrielle en ligne avec ses attentes

(Zonebourse.com) - La FDJ affiche un chiffre d'affaires de 1867 ME au titre du 1er semestre 2025, en hausse de +30,7 % par rapport au S1 2024 publié, mais en recul de -1,7 % à périmètre comparable.



La performance est portée par la bonne dynamique de la loterie, dont les ventes progressent de +5,8 % à 1065 ME, et du digital (+15,8 %), tandis que les paris sportifs en point de vente reculent de -6,2 %.



Le chiffre d'affaires de la division 'Paris et jeux en ligne' chute de -11,5 %, impacté par un durcissement réglementaire et fiscal aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Hors ces marchés, la croissance atteint +4,5 %.



L'EBITDA courant ressort à 441 ME, soit une marge de 23,6 % (24,4 % hors coût de l'actionnariat salarié).



Le résultat net ajusté s'élève à 222 ME, en léger retrait de -5,4 %, tandis que le résultat net publié chute de -36,2 % à 136 ME, pénalisé par une charge financière accrue liée au financement de Kindred et une fiscalité exceptionnelle en France (CEBGE).



La dette nette atteint 1964 ME au 30 juin 2025, contre 1 818 ME fin 2024.



Dans ce contexte, le Groupe réitère ses objectifs 2025, notamment un chiffre d'affaires stable et une marge d'EBITDA courant supérieure à 24 %, ainsi qu'une réduction de la dette nette d'au moins 150 ME.



Stéphane Pallez, Présidente-Directrice Générale, souligne une performance 'en ligne avec la trajectoire attendue', dans un semestre marqué par l'intégration de Kindred et le succès de l'actionnariat salarié (4,6 % du capital désormais détenu par les collaborateurs).





