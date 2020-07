Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ ne communique pas de prévisions d'activité ou de résultats pour 2020 Reuters • 29/07/2020 à 17:58









PARIS, 29 juillet (Reuters) - La Française des jeux SA FDJ.PA annonce mercredi: * LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 2020 RESSORT À 849 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE -15 % SUR UNE BASE RETRAITÉE * EBITDA DE 174 MILLIONS D'EUROS AU S1, MARGE DE 20,5% * POUR LES MISES, LA BONNE DYNAMIQUE DU DÉBUT D'ANNÉE (+5% À MI-MARS) A ÉTÉ STOPPÉE PAR LES CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (PRÈS DE -60 % SUR LES DEUX MOIS DE CONFINEMENT) - COMMUNIQUÉ * LE TAUX DE MARGE D'EBITDA A ETE PRESERVE GRÂCE AU PLAN D'ÉCONOMIES * SUR LE SEMESTRE, LE RECUL DES MISES A ÉTÉ LIMITÉ À -18% PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2019. CELLES-CI S'ÉLÈVENT À 6,9 MILLIARDS D'EUROS * NE COMMUNIQUE PAS DE PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ OU DE RÉSULTATS POUR L'EXERCICE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur FDJ.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.34%