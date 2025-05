FDJ: mise en oeuvre de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) indique qu'elle confiera à un prestataire de services d'investissement un ou plusieurs mandats portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 455.000 actions sur trois ans, afin de servir un plan d'attribution d'actions de performance.



Par ailleurs, pour les besoins de son opération d'actionnariat salarié, une acquisition portant sur un nombre maximum de 1.852.700 actions sera réalisée avant la date de règlement-livraison de l'offre réservée aux salariés, prévue le 29 juillet prochain.





FDJ UNITED 32,9800 EUR Euronext Paris +0,73%