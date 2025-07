FDJ : franche cassure des 31,7E, retour sur 30E information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - FDJ valide une franche cassure des 31,7E (plancher du 4 juin) : le titre teste déjà le palier des 30E et s'ouvre le chemin d'un retracement du plus bas annuel des 28,5E du 7 avril.





Valeurs associées FDJ UNITED 30,6000 EUR Euronext Paris -3,53%