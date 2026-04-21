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FDJ enregistre une baisse de son CA trimestriel et pointe la fiscalité
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:32

Porté par une activité globalement résiliente mais pénalisé par un environnement fiscal plus lourd, FDJ UNITED enregistre un léger repli de ses revenus au 1er trimestre, tout en maintenant une dynamique positive sur son produit brut des jeux.

FDJ a publié ce soir un chiffre d'affaires de 895 MEUR au titre du 1er trimestre, en repli de 3,2% en données publiées. Cette contraction intègre un impact négatif de 24 MEUR lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les jeux, souligne le groupe. Au final, le produit brut des jeux (PBJ) ressort en hausse de 1%, à 2 175 millions d'euros

Dans le détail, la division "Loterie et paris sportifs en réseau France" affiche un chiffre d'affaires de 627 MEUR, en recul de 2,1%, avec un PBJ stable à 1 740 MEUR. Cette évolution reflète des effets conjoncturels défavorables en fin de trimestre, notamment un nombre plus faible de cycles longs sur les jeux de tirage et des événements sportifs jugés moins attractifs.
Le secteur "Paris et jeux en ligne" enregistre une performance plus dégradée, avec un chiffre d'affaires de 213 MEUR, en baisse de 7,7%, et un PBJ de 342 MEUR, en recul de 1,1%.

Les autres activités restent marginales, avec une croissance de 7% pour la loterie internationale (41 MEUR) et un recul de 7,2% pour Paiement et Services (14 MEUR).

"Dans un contexte toujours marqué par l'impact des hausses de fiscalité et par le durcissement de certaines régulations des jeux d'argent et de hasard, le Groupe renforce ses efforts en matière d'efficacité opérationnelle, de synergies et de discipline financière, avec l'objectif de renouer dès le second semestre avec une croissance durable et créatrice de valeur au bénéfice de toutes ses parties prenantes", a commenté Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe.

Pour 2026, FDJ UNITED ajuste sa guidance et vise désormais une légère progression du PBJ mais un léger recul du chiffre d'affaires, intégrant un impact fiscal estimé à près de 90 MEUR. Le groupe anticipe une amélioration progressive de la performance de la division "Paris et jeux en ligne", avec un retour à la croissance du PBJ au second semestre, et confirme un objectif de marge d'EBITDA courant compris entre 23% et 24%.

Le titre a gagné un peu plus de 1% aujourd'hui à Paris et affiche une progression de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.

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