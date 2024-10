Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: distingué dans un classement ESG de Moody's information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - FDJ fait part de sa notation de 71/100 attribuée par Moody's Analytics, fournisseur d'évaluations et de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui 'confirme sa place parmi les entreprises plus proactives en la matière'.



Il conserve ainsi la première place au sein du classement des entreprises du secteur hôtels, loisirs et services, composé de 39 sociétés internationales, et se classe à la 31ème place parmi les plus de 4.500 entreprises mondiales notées par Moody's.



Dans le détail, le groupe de jeux d'argent obtient une note de 87/100 en matière d'engagement auprès de ses parties prenantes, de 72/100 en matière de gouvernance d'entreprise et de 67/100 sur les critères environnementaux.





Valeurs associées FDJ 35,60 EUR Euronext Paris -0,73%