FDJ: date de clôture de l'OPA sur Kindred avancée

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce avancer au 2 octobre, au lieu de la date initiale du 19 novembre, la date de clôture de son offre publique d'achat sur Kindred, suite à l'obtention définitive de toutes les autorisations réglementaires nécessaires.



Pour rappel, la réalisation de cette OPA annoncée le 22 janvier dernier, au prix de 130 couronnes suédoises par action, reste soumise notamment à l'acquisition par la FDJ d'au moins 90% du capital de Kindred.



La FDJ annoncera le résultat de son offre à partir du 3 octobre à la clôture du marché. En cas de succès, le règlement-livraison pour les actionnaires de Kindred ayant apporté leurs titres à l'offre interviendra à partir du 11 octobre.





Valeurs associées FDJ 38,52 EUR Euronext Paris +0,73%