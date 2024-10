Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: croissance de 12% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) affiche un chiffre d'affaires à fin septembre de 2,1 milliards d'euros, en croissance de 11,9% (+5,8% à périmètre comparable), pour un produit brut des jeux (PBJ) de 5,39 milliards sur neuf mois, en hausse de 12,2%.



Le groupe de jeux d'argent ajuste à la hausse des objectifs pour 2024, prévoyant dorénavant une progression de son chiffre d'affaires proche de +9%, et supérieure à +5% pour celui des activités de jeux en France, avec une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 25%.



La FDJ ajoute détenir une participation de 91,77% de Kindred depuis le 11 octobre, participation qui sera portée à 100% dans les prochaines semaines, après l'extension de la période d'offre jusqu'au 18 octobre puis le retrait obligatoire.



En intégrant Kindred à partir du 11 octobre et sur la base des activités conservées, la croissance du chiffre d'affaires 2024 publié serait de l'ordre de +16%, avec une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 25%.





Valeurs associées FDJ 36,58 EUR Euronext Paris +0,61%