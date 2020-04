Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ-Chiffre d'affaires en baisse de 1%, à €0,5 milliard au T1 Reuters • 21/04/2020 à 07:08









21 avril (Reuters) - La Francaise des Jeux SA FDJ.PA : * FDJ-CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 1%, À 0,5 MILLIARD D'EUROS AU T1 * FDJ-MISES EN RECUL DE 5%, À 4,1 MILLIARDS D'EUROS AU T1 * FDJ-MISES EN RECUL DE PRÈS DE 60% DEPUIS LE 16 MARS ET LE DÉBUT DU CONFINEMENT DÛ AU CORONAVIRUS EN FRANCE * FDJ-LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSE DE MAINTENIR LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE MAIS D'EN DIMINUER LE MONTANT DE 30%, À 0,45 EURO PAR ACTION * FDJ COMMUNIQUERA DÈS QUE POSSIBLE SES NOUVELLES PERSPECTIVES 2020 Pour plus de détails, cliquez sur FDJ.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.49%