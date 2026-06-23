FDE valide son méga-gisement en Lorraine, objectif de production fin 2028

Le producteur indépendant d'énergie annonce des concentrations record d'hydrogène (jusqu'à 49,6%) dans son puits de forage profond en Moselle, propulsant le projet vers sa phase industrielle.

La Française de l'Energie (FDE) vient de franchir un cap décisif dans la course à l'hydrogène blanc. L'énergéticien a publié les résultats in situ de son puits PTH-2 (Moselle), le plus profond au monde dédié à cette ressource (3 655 mètres). Les analyses confirment des teneurs exceptionnelles en hydrogène dissous qui grimpent avec la profondeur, atteignant 36,1% à 2 242 mètres et un niveau record de 49,6% à 2 426 mètres.

Sur le plan financier et opérationnel, cette annonce valide l'attrait économique de la ressource et de la technologie propriétaire de FDE (la sonde SYSMOG). Le groupe réduit ainsi drastiquement le profil de risque géologique de son permis des "Trois Evêchés", qui s'étend sur plus de 2 200 km².

FDE s'est déjà alliée à Teréga Solutions pour l'étude de faisabilité des infrastructures de production. Le groupe prévoit des mesures de débit au second semestre 2026, une certification indépendante des réserves en 2027, et vise une mise en production commerciale d'ici fin 2028 ou début 2029. De quoi positionner FDE en pionnier d'un secteur crucial pour la souveraineté énergétique européenne.