FDE : Sophie Elkrief nommée administratrice indépendante
information fournie par AOF 18/09/2025 à 09:52

(AOF) - La Française de l'Énergie, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce la nomination de Sophie Elkrief en tant qu'administratrice indépendante au sein du conseil d'administration, avec effet immédiat. Elle siégera également au comité des comptes et de l'audit et au comité des nominations et des rémunérations. La nomination de Mme Elkrief devrait renforcer considérablement les relations de FDE avec la communauté des investisseurs et améliorer l'accès aux marchés internationaux des capitaux, alors que le groupe poursuit sa stratégie de croissance.

Sophie Elkrief apporte plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, la gestion d'actifs et la gouvernance d'entreprise, avec une expérience confirmée dans le financement de la transition énergétique et l'investissement ESG.

Valeurs associées

FRANCAISE ENER.
30,7500 EUR Euronext Paris +1,82%
