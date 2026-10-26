FDE procède à une cession

Le producteur indépendant d'énergie bas carbone a officialisé la signature d'un accord de cession par sa filiale norvégienne Greenstat AS, portant sur l'intégralité de sa participation de 56,04% dans le développeur éolien local Elgane Vind AS au profit de Zephyr AS.

L'opération concerne l'ensemble des 14 010 actions détenues par Greenstat dans la cible. L'accord fixe une contrepartie globale pouvant atteindre 4 millions de couronnes norvégiennes (environ 0,34 million d'euros), structurée en deux tranches : 1,7 million de couronnes versées dès la réalisation de la transaction et 2,3 millions de couronnes conditionnées à l'obtention d'une décision finale d'investissement (FID) pour le projet éolien.

Il s'agit de la première cession concrétisée dans le cadre du programme de rationalisation du portefeuille annoncé par le groupe le 6 octobre dernier. L'opération vise à sortir des actifs périphériques et non stratégiques afin d'affecter les capitaux et les équipes de FDE à la préservation de la trésorerie et aux métiers générateurs de flux de trésorerie récurrents, en particulier le gaz de mine et le biogaz, adossés à des contrats à long terme.