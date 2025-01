FDE maintient ses objectifs financiers pour 2030

(AOF) - FDE, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires sur le premier semestre de l'exercice 2025 (clos au 31 décembre 2024) de 15,5 millions d'euros en intégration globale. Il est en baisse comparé aux 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2024. "L'injection de gaz a repris fin octobre, dans un environnement de prix soutenu après une longue indisponibilité du réseau de transport GRTgaz. L'activité de production de gaz présente ainsi un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros au premier semestre 2025", précise la société.

Le groupe poursuit par ailleurs les démarches juridiques afin d'obtenir réparation des pertes engendrées par la non-disponibilité du réseau depuis 2019.

En outre, FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros, un Ebitda supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq par an.

