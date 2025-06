FDE: entouré après un partenariat avec Cemex information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie) grimpe de 10% à la suite de l'annonce d'un partenariat stratégique avec le groupe de matériaux de construction Cemex, pour lequel la société déploiera sa technologie exclusive de capture cryogénique du carbone (Cryo Pur).



FDE va d'abord construire et tester une unité pilote de 4.000 Nm³/h sur son site d'Avion en France. Une fois achevée, cette unité de pointe sera reproduite pour traiter 40.000 Nm³/h de gaz de combustion dans les installations polonaises de Cemex.



Le système produira du CO2 liquide de qualité alimentaire tout en éliminant les émissions nocives de NOx et de SOx et en générant un chiffre d'affaires potentiel de 8 à 10 millions d'euros par an à partir de 2028.



Une fois pleinement développée, l'objectif est de déployer cette technologie dans toutes les cimenteries européennes de Cemex, avec une exclusivité pour plusieurs pays, en échange d'une option d'investissement de 20 millions d'euros de Cemex dans Cryo Pur.







Valeurs associées FRANCAISE ENER. 34,9000 EUR Euronext Paris +12,04%