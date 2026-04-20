FDE confirme ses perspectives pour 2030
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 18:07
Le chiffre d'affaires des activités en Norvège est ressorti à 5,8 MEUR sur les neuf premiers mois de l'exercice, en croissance de 15% sur la période. Le centre d'essai d'Alltec pour les énergies renouvelables "Energy House", spécialisé dans la production de combustibles et de gaz à faible émission de carbone, a maintenu un bon niveau d'activité. Le chiffre d'affaires ingénierie devrait repartir au cours de l'été 2026, avec le démarrage de nouveaux contrats.
Après la signature de la convention Gaz de Mines entre FDE et l'Etat français en janvier 2026, qui a permis d'étendre significativement l'accès aux ouvrages du bassin minier du Nord de la France, les tests opérationnels des 18 ouvrages miniers supplémentaires ont été lancés, permettant à terme le déploiement de nouveaux moteurs de production d'électricité bas carbone sur les deux prochains exercices.
Le groupe a par ailleurs signé l'achat de 16 unités de production d'électricité et de chaleur auprès de Clarke Energy, l'un des principaux fournisseurs d'installations pour la production et l'approvisionnement décentralisés en électricité. Ce contrat est le plus important signé par FDE pour son activité gaz de mine depuis sa création. La sécurisation de la fourniture de ces moteurs permet ainsi à FDE de garantir le déploiement du doublement de sa production d'électricité verte au cours des trois prochaines années.
En Norvège, FDE poursuit la construction de ses 3 projets de production de GNR et de Bio-CO2, dont la première unité, à Halsa, devrait entrer en service au troisième trimestre 2027.
Ces deux larges programmes d'investissements vont permettre de fortement élargir la base d'infrastructures de production d'énergie locale bas carbone, génératrice de plus de 60 MEUR de chiffre d'affaires additionnel et un EBITDA annualisé complémentaire de plus de 30 MEUR.
Les objectifs du producteur indépendant multi-énergies à horizon 2030 sont maintenus : chiffre d'affaires supérieur à 175 MEUR, EBITDA supérieur à 85 MEUR, plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq évitées par an.
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