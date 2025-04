FDE: acquisition d'Alltec en Norvège information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce l'acquisition stratégique d'Alltec AS en Norvège, pour neuf millions d'euros en numéraire et en actions de la holding norvégienne de FDE contrôlant ses opérations dans ce pays.



Société de 50 salariés, Alltec est spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de solutions d'énergie renouvelable principalement en Norvège, avec une expertise reconnue dans le biogaz, l'hydrogène et l'ammoniac.



Cette entité, déjà rentable, a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 9,4 millions d'euros en 2024. Son acquisition devrait avoir un effet positif immédiat sur les résultats de FDE et renforcer sa présence sur le marché norvégien.





