FDE : 25 millions d'euros de perte latente sur le gaz, le titre dévisse

La Française de l'Energie (-18,81% à 14,50 euros) chute fortement à la Bourse de Paris ce mercredi. Le titre pâtit de la confirmation du rachat progressif de la surcouverture de son portefeuille gaz, un sujet déjà évoqué dans son communiqué du 16 juillet dernier.

Le rachat progressif d'une surcouverture est une opération qui consiste pour le producteur indépendant d'énergie bas carbone de racheter pour les annuler des contrats financiers de vente à terme qu'il avait souscrits en trop grand nombre par rapport à sa production réelle.

La perte latente associée à cet incident s'élève à 25,8 millions d'euros au 30 septembre 2026. Cette perte signifie ce qu'il en coûterait au groupe, s'il devait solder immédiatement ces contrats aux conditions actuelles du marché. Cette valeur évoluera à la hausse ou à la baisse jusqu'à l'échéance effective des contrats.

Dans son communiqué publié hier soir, la FDE indique que "la perte totale liée à cet incident s'élève à 7,6 MEUR au 30 septembre 2026 contre 3,8 MEUR au 30 juin 2026"

La liquidité du marché du gaz permet à FDE de poursuivre le rachat progressif de cette surcouverture, en tenant compte de ses contraintes de liquidité et des conditions de marché. Le groupe réaffirme que "cet incident, individuel et isolé, ne remet en cause ni la qualité de ses actifs ni la pertinence de sa stratégie."

Dans le cadre de sa stratégie de gestion des risques et d'un contexte de marché favorable, FDE a renforcé ses couvertures sur l'électricité. Le groupe sécurise ainsi la majorité de ses revenus (hors contrat d'obligations d'achat) à des prix favorables atteignant plus de 95 EUR/MWh pour 2026 et 2027. Ces ventes à terme d'électricité assurent des rentrées de liquidité à un prix élevé sur cette période et permettront de mitiger les conséquences de l'incident de couverture.

Renforcer la trésorerie pour financer les projets prioritaires

En outre, FDE a déployé un plan d'actions destiné à préserver sa trésorerie tout en maintenant le développement de ses actifs clés. Il se décline en quatre axes :

1 - Encaissements additionnels au-delà des cash-flows opérationnels (déblocage des subventions publiques accordées, notamment sur les entités norvégiennes : 2 MEUR reçus en septembre 2026 ; des dossiers sont déposés pour mobiliser plus de 10 MEUR supplémentaires d'ici la fin de l'année).

2 - Réduction des coûts (diminution drastique notamment des prestataires externes et des autres frais - juridique, déplacements, etc. ; ajustement des effectifs vers les activités clés et gel des nouvelles embauches).

3 - Cessions d'actifs non stratégiques (vente en cours d'un premier actif norvégien périphérique, issu du portefeuille de Greenstat. Vente de l'activité solaire : mandat confié à un conseil, processus engagé et offres en cours de revue. Revente d'un terrain industriel : offre reçue portant sur une valeur de plus de 2 MEUR, en cours d'analyse. Cession d'une participation dans un SPV solaire).

4 - Trésorerie et financement des projets clés (une tranche additionnelle de Green Bond de 10 MEUR a été signée et octroyée en juillet 2026 par Edmond de Rothschild Asset Management. Financements de projet en cours : gaz de mines - AMM - en phase de signature avec documentation agréée ; biogaz avec une termsheet signée. La croissance future continuera d'être financée par des financements de projet disciplinés, auprès de banques de renommée internationale, adossés aux actifs tangibles du groupe générateurs des cash-flows récurrents).

Allocation du capital : priorité au cash-flow rapide

L'endettement actuel reflète une phase d'investissement soutenue (en hausse à plus de 65 MEUR sur l'année 2026) destinée à financer des actifs qui contribueront progressivement à la génération de cash-flow. Le décalage entre le financement des CAPEX, la mise en service des actifs et leur pleine contribution aux résultats et aux cash-flows est inhérent au secteur de l'énergie.

Face à cette situation, FDE revoit ses priorités en privilégiant les actifs les plus proches de leur phase de rentabilité notamment dans le gaz de mines et le biogaz. Cette allocation plus sélective du capital permet de mieux maîtriser le rythme des investissements et la trajectoire d'endettement.

La préservation de la trésorerie et la discipline dans l'allocation du capital demeurent les priorités de la société. Le niveau actuel de levier est temporaire : il correspond à une phase d'investissement et de montée en puissance des actifs, avec une réduction progressive attendue à mesure de leur contribution croissante aux cash-flows du groupe.

Renforcement de la gouvernance et rééchelonnement des objectifs

En parallèle, sur le plan de la gouvernance, plusieurs évolutions majeures ont été engagées :

- Trois administrateurs indépendants seront proposés d'ici l'Assemblée Générale 2026 pour garantir une majorité indépendante au conseil d'administration. Les comités spécialisés (audit, risques, rémunérations et nominations) seront par ailleurs composés à 100% de membres indépendants, dans le respect des règles de parité.

- Renforcement du rôle du Comité d'audit et des comptes, qui devient le Comité d'audit et des risques : il se verra confier la supervision des risques opérationnels, de marché et des matières premières, ainsi que des risques de liquidité, d'endettement et financiers.

Compte tenu des décalages pris sur certains projets non prioritaires et de l'incident de sur-couverture, qui réduit temporairement la marge de manoeuvre disponible pour réaliser certaines opérations de croissance initialement prévues dans le plan d'affaires du groupe, FDE rééchelonne son calendrier d'objectifs stratégiques. Le groupe communiquera ses objectifs révisés à horizon 2032 d'ici la prochaine Assemblée générale des actionnaires, prévue le 10 décembre 2026 avec des hypothèses de prix explicites et des jalons datés.

TP ICAP Midcap anticipe une réduction de 50% des investissements futurs

"Dans l'attente de la présentation du plan stratégique du 10 décembre et d'une mise à jour de la situation de trésorerie lors des résultats annuels du 20 octobre, qui devraient nous apporter davantage de visibilité pour affiner nos hypothèses de modélisation, nous suspendons notre objectif de cours et plaçons notre recommandation sous revue (contre Achat)", a commenté ce matin TP Icap Midcap, prenant acte de ces annonces.

Tout en qualifiant l'événement d'incident de contrôle interne et d'exécution, le bureau d'études salue les mesures correctives prises au niveau de la gouvernance et de la trésorerie. Toutefois, il met en garde contre un impact significatif sur le rythme de déploiement des futurs projets.

Selon TP Icap Midcap, les cessions prévues dans le solaire devraient déjà réduire de 60 MEUR les investissements programmés. Compte tenu d'un coût moyen de 40 MEUR par site de biogaz, l'analyste estime désormais crédible un scénario de réduction de près de 50% du programme d'investissement global par rapport aux ambitions initiales de la FDE.