FDA : un groupe d'experts se prononce sur les dispositifs d'IA pour la santé mentale

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis organisera en novembre une réunion du comité consultatif afin d'examiner la catégorie émergente des dispositifs numériques de santé mentale basés sur l'IA.

Le comité consultatif sur la santé numérique de l'agence se réunira le 6 novembre et se penchera sur la manière dont ces outils numériques pourraient contribuer à combler le fossé grandissant en matière d'accès aux services de santé mentale aux États-Unis, tout en examinant les risques uniques qu'ils posent.

Les outils numériques de santé mentale basés sur l'IA ont connu une forte croissance, des chatbots aux thérapeutes virtuels. Si ces technologies promettent d'être accessibles, évolutives et d'intervenir en temps utile, les autorités de régulation se demandent comment garantir l'efficacité et la sécurité de ces dispositifs.

La FDA elle-même a commencé à expérimenter l'IA dans son travail d'examen.

La réunion du DHAC vise à préparer le terrain pour identifier les principaux domaines de préoccupation et les voies réglementaires potentielles, selon un document publié jeudi.

Le DHAC a pour mission de conseiller la FDA sur les questions réglementaires entourant les technologies de santé numérique, notamment l'IA/ML, la surveillance à distance des patients, les thérapies numériques et les composants logiciels des dispositifs médicaux.

L'agence a ouvert un registre public pour recueillir les commentaires avant la session. Des documents d'information seront mis en ligne au moins deux jours ouvrables avant la réunion.