FDA repousse décision sur Sarclisa sous-cutané de Sanofi au 23 juillet 2026

* FDA a prolongé jusqu’à trois mois délai d’examen demande d’autorisation biologique pour Sarclisa (isatuximab-irfc) en formulation sous-cutanée aux États-Unis. * Nouvelle date cible décision fixée au 23 juillet 2026. * Dossier porte sur utilisation de Sarclisa SC en combinaison avec schémas de soins standard déjà utilisés pour toutes indications américaines actuelles de Sarclisa IV. * Sanofi indique viser une mise à disposition rapide si feu vert obtenu, Sarclisa pouvant devenir premier traitement anticancéreux administré via injecteur corporel. * En Europe, avis favorable du CHMP le 26 mars 2026 pour Sarclisa SC via injecteur corporel ou injection manuelle, décision finale attendue dans les prochains mois. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sanofi SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604220100OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177133_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
