FDA recommande une surveillance accrue des patients atteints de la maladie d'Alzheimer traités par Leqembi, un médicament de Biogen
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4)

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré jeudi qu'elle recommandait une surveillance supplémentaire et plus précoce par imagerie par résonance magnétique avant la troisième perfusion pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui prennent le médicament Leqembi de Biogen BIIB.O .

Cette surveillance précoce permet d'identifier les personnes présentant des anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde avec œdème (ARIA-E), qui se caractérisent par un gonflement du cerveau ou une accumulation de liquide.

Les informations de prescription actuelles recommandent une imagerie par IRM avant la cinquième, la septième et la quatorzième perfusion.

La FDA a déclaré avoir identifié six décès tôt dans le traitement, ce qui a conduit à une analyse approfondie des conséquences graves et fatales liées à ARIA-E avant la cinquième perfusion de Leqembi.

Biogen n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

