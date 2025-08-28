Le bras de fer entre l'administration Trump et la principale agence sanitaire américaine se tend

Montage photo montrant le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. (gauche) et Susan Monarez, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ( AFP / Mandel NGAN )

Le bras de fer qui oppose l'administration Trump à la principale agence sanitaire des Etats-Unis a continué à se tendre jeudi, le ministre vaccinosceptique de la Santé promettant de la reprendre en main au lendemain du limogeage de sa directrice.

"Je ne peux pas commenter les questions relatives au personnel, mais l'agence est en difficulté, et nous devons y remédier, et c'est ce que nous sommes en train de faire", a déclaré Robert Kennedy Jr, ministre de la Santé de Donald Trump à la chaîne Fox News, reprochant notamment à la structure sa gestion de la pandémie de Covid-19.

La veille, son conflit avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays qu'il chapeaute, avait éclaté au grand jour après l'annonce par son ministère du départ de la directrice des CDC, en poste depuis moins d'un mois.

En cause: des désaccords liés aux tentatives du ministre RFK Jr, contesté pour ses positions antivaccins, de remodeler profondément la politique vaccinale des Etats-Unis.

Dans un retournement de situation, Susan Monarez, scientifique de profession, avait démenti son départ et accusé le ministre de chercher à l'écarter en raison de son refus "de valider des directives non scientifiques et dangereuses".

En réponse, un porte-parole de la Maison Blanche avait annoncé son renvoi, indiquant que cette dernière n'était visiblement "pas en accord avec le programme du président".

- "Manipuler la science" -

Cette notification est "juridiquement insuffisante", avaient rétorqué ses avocats, car elle ne venait pas de Donald Trump lui-même.

Un argument balayé jeudi par la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qui a indiqué que le nom de son remplaçant serait annoncé sous peu.

Ce limogeage a conduit plusieurs haut responsables des CDC à démissionner. En quittant jeudi le siège de l'agence à Atlanta (sud-est), ces derniers ont été vivement applaudis par leurs collègues.

"Vous êtes les personnes qui protègent l'Amérique", leur a lancé Demetre Daskalakis, l'un des haut fonctionnaires en partance, insistant sur le rôle crucial joué par les CDC dans la prévention des maladies chroniques, infectieuses ou encore des overdoses.

Avec ses multiples rebondissements, l'affaire a affolé les médias américains et suscité une vague de condamnations, tant de la part d'institutions médicales que de représentants de gauche.

"RFK Jr écarte les leaders scientifiques qui refusent d'approuver sans discussion ses théories du complot dangereuses et de manipuler la science", a ainsi dénoncé le sénateur Bernie Sanders sur X, réclamant la tenue d'une enquête parlementaire sur le sujet.

Enquête ou non, les sénateurs auront l'occasion de réclamer des comptes au ministre la semaine prochaine lors d'une audition sur la politique de santé de la nouvelle administration.

Le licenciement de Mme Monarez survient quelques semaines seulement après qu'un assaillant vivement opposé au vaccin contre le Covid-19 a visé le siège de l'agence sanitaire.

Après cette attaque armée, au cours de laquelle un policier avait été tué, des employés des CDC avaient accusé RFK Jr de les mettre en danger en propageant de fausses informations, notamment sur les vaccins.

Depuis son entrée en fonction, ce dernier a amorcé une profonde refonte des agences sanitaires américaines et de la politique vaccinale du pays, limogeant des experts réputés, restreignant l'accès aux vaccins contre le Covid-19 ou encore coupant des fonds au développement de nouveaux vaccins.