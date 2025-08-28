FDA - La FDA américaine demande des informations supplémentaires sur le médicament diagnostique de Telix Pharma pour le cancer du rein

La Food and Drug Administration américaine a demandé à Telix Pharmaceuticals TLX.AX des données supplémentaires sur sa demande de médicament diagnostique pour détecter une forme de cancer du rein, a déclaré jeudi la société australienne de diagnostic du cancer.

L'autorité américaine de réglementation des médicaments a cité des lacunes relatives à ses processus de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, et a demandé des données supplémentaires pour prouver que le processus de fabrication commerciale à grande échelle est comparable à celui utilisé dans les essais cliniques.

"Telix estime que ces problèmes peuvent être facilement résolus et que les mesures correctives liées à la soumission commenceront immédiatement", a déclaré la société dans un document déposé à la bourse .

Les actions de la société de diagnostic cotée à Sydney ont plongé de 24 % au début de la journée de jeudi, ce qui constitue la pire baisse intrajournalière jamais enregistrée. Elles se négociaient en dernier lieu à 15,80 dollars australiens, soit une baisse de 14 %, et ont été les moins performantes de l'indice de référence ASX 200 .AXJO .