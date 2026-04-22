FDA autorise Dupixent de Sanofi chez enfants 2-11 ans atteints d’urticaire chronique spontanée

* FDA autorise Dupixent (dupilumab) de Sanofi, co-développé avec Regeneron, chez enfants de 2 à 11 ans atteints d’urticaire chronique spontanée non contrôlée malgré antihistaminiques H1. * Extension indication aux États-Unis, Dupixent déjà indiqué dans cette pathologie chez adultes, adolescents de 12 ans et plus. * Décision fondée principalement sur programme LIBERTY-CUPID, réduction significative prurit, activité urticarienne à 24 semaines versus placebo observée dans études de phase 3 chez adultes, adolescents. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sanofi SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221730PRIMZONEFULLFEED1001177421) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)