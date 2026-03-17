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Faute de cible, Bolloré va verser un dividende XXL
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 19:00

Le groupe Bolloré va finalement utiliser son trésor de guerre pour récompenser directement ses actionnaires. La manne issue des cessions de Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics (10 milliards d'euros récupérés en cumulé) servira à verser un dividende exceptionnel de 1,50 EUR par action.

Cela représente 4,2 milliards d'euros de distribution. Rapporté à un cours de 4,368 EUR, le rendement dépasse 34% (36,2% avec la distribution ordinaire de 0,08 EUR, dont 0,02 EUR déjà distribués). Le versement est prévu à la fin du mois de juin.

Une partie de ce dividende sera capté par la Financière de l'Odet, qui détient 71,8% du capital de Bolloré. Le holding a prévu de verser à son tour, au second semestre 2026, un dividende exceptionnel sous forme d'acompte, représentant au moins les deux tiers du dividende exceptionnel reçu par la Compagnie de l'Odet.

Ce dividende exceptionnel est "surprenant", note l'analyste d'AlphaValue Alexandre Desprez. Il estime par ailleurs que la redistribution d'une partie des fonds par la Compagnie de l'Odet "met fin à toute perspective de rachat". Ce qui n'empêchera pas les actionnaires de Bolloré de se réjouir.

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BOLLORE SE
4,368 EUR Euronext Paris -0,68%
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1 commentaire

  • 19:39

    Au final, va t il payer des impôts sur le revenu ?

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