Faut-il vendre ou acheter Hensoldt ? Deux analystes s'opposent

(Zonebourse.com) - Jefferies confirme son conseil achat sur Hensoldt avec un objectif de cours inchangé à 98 EUR, tandis que mwb research maintient sa recommandation vente et sa cible de 62 EUR. Les deux bureaux affichent ainsi des lectures nettement divergentes du dossier. En attendant, le titre recule de 4% à Francfort, autour des 75,6 euros.

Passé de "conserver" à "acheter" sur le titre en début de semaine, Jefferies anticipe une nouvelle exécution solide au troisième trimestre, avec une croissance des ventes d'environ 17% et une progression de 33% de l'EBITDA ajusté. Le broker s'attend à un relèvement de la prévision annuelle de ventes lors de la publication du 5 novembre, même s'il considère cette perspective comme largement anticipée.

Le bureau d'études voit également un potentiel de confiance accrue dans le haut de la fourchette de marge de 18,5-19,0%, sans attendre de modification de cette prévision. L'attention devrait ensuite se déplacer vers la journée investisseurs du 10 novembre.

A l'inverse, mwb research estime que le récent protocole d'accord signé avec l'Ukraine pour de nouvelles livraisons de radars ne modifie pas sa thèse prudente. Le broker souligne l'absence de montant, de volume et de calendrier et considère qu'il s'agit vraisemblablement d'une extension de l'activité TRML-4D existante plutôt que d'un nouveau relais de croissance.

Même une commande comparable aux 340 MEUR obtenus en juillet 2025 ne représenterait selon mwb qu'environ 11% des ventes attendues en 2026. L'analyste continue surtout de pointer la faible part des logiciels dans le mix, le risque d'un pic des revenus au début des années 2030 et une valorisation jugée trop élevée.

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