Faut-il se méfier des influenceurs et de leurs recommandations en matière d’investissement ?

Alors que les réseaux sociaux se sont imposés comme un canal d'information comme un autre, particulièrement auprès des jeunes de 15 à 34 ans, de nombreux influenceurs ont choisi ce moyen de prodiguer conseils d'investissement, convictions de marchés et analyses boursières, pour le plus grand bonheur d'investisseurs en herbe à la recherche d'informations et bons tuyaux, mais parfois à leurs dépens.

Qui sont les différents types d'influenceurs qui gravitent dans la sphère financière ? Peut-on leur faire confiance ? Toutes nos explications pour tirer le meilleur parti des réseaux sociaux dans vos investissements.

Les influenceurs qui donnent des conseils d'investissement sans rien y connaître en finance

Certains influenceurs totalement étrangers à la sphère financière, émettent parfois des recommandations d'investissement sur une crypto monnaie ou un courtier en Bourse, en échange d'une rétribution. L'exemple le plus connu est sans conteste celui de la star de télé-réalité Nabilla Benattia-Vergara qui, en 2018, avait vanté les mérites du bitcoin sur son compte Snapchat avant de se faire remonter les bretelles par l'AMF.

Soulignons au passage que l'influenceuse a également dû régler une amende de 20 000 euros à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour des pratiques commerciales trompeuses relatives à la promotion sur le réseau social Snapchat d'un site de formation au trading en ligne.

En juin dernier, dans une story Instagram, Kim Kardashian demande à ses followers : « la crypto, c'est votre truc ?? », avant de conseiller à ses abonnés d'investir dans la crypto-monnaie Ethereummax, en faisant elle toutefois figurer le hashtag #ad qui informe sa communauté que la publication est rémunérée.

Ces influenceurs exercent le plus souvent sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et TikTok.

Attention donc aux conseils et recommandations émanant de personnalités qui sont totalement étrangères au domaine de la finance. Elles ne vous livreront pas un bon tuyau mais se feront le plus souvent de l'argent sur votre dos en étant (grassement) payé pour faire la promotion d'un produit financier qui s'il était sérieux et si intéressant financièrement n'aurait pas besoin des services d'influenceurs grand public.

Les influenceurs tellement importants que leurs tweets ont un impact direct sur les cours

Deuxième catégorie, et non des moindres, les influenceurs qui font partie du sérail et ont un poids tel que le moindre de leur post sur les réseaux sociaux ont des conséquences immédiates sur les marchés.

Le plus connu de ces influenceurs est sans conteste le patron de Tesla et SpaceX. Dans un tweet du 10 décembre 2021, Elon Musk déclarait « envisager de quitter son travail pour devenir influenceur ».

Or, le patron de Tesla est déjà un influenceur. Suivi par plus de 69 millions de personnes sur Twitter, ses gazouillis ont un impact retentissant sur le cours de ses sociétés ou (et surtout) sur le cours des crypto monnaies qu'il encense ou déboulonne selon son humeur. Ainsi, un commentaire encourageant de la part du milliardaire peut porter le Dogecoin au sommet. Et lorsqu'Elon Musk a écrit sur son compte Twitter que Tesla autoriserait les paiements en Dogecoin pour certaines marchandises proposées à la vente, le cours de la crypto a bondi de 20 %.

Mais des commentaires désobligeants sur cette même crypto avaient déjà fait chuter les cours du token au chien de profil.

Et il en est de même pour le Bitcoin. Au début de l'année 2021, la soudaine apparition du seul mot Bitcoin dans la biographie Twitter de Elon Musk avait fait s'envoler le cours de la monnaie virtuelle. Le 4 juin 2021, le bitcoin a perdu jusqu'à 8 % après un tweet d'Elon Musk suggérant une rupture potentielle avec la première des crypto monnaies en postant un emoji au cœur brisé.

Autre influenceur à pouvoir se targuer de faire bouger les cours de la plus célèbre crypto-monnaie : Cathie Wood, la célèbre gestionnaire du fonds ARK Invest qui parie toujours sur un Bitcoin à 500 000 dollars. L'influenceuse Bourse suivie par plus de 1 millions de followers sur Twitter partage sur le célèbre réseau social ses convictions de marché.

Ces influenceurs Bourse très actifs sur les réseaux sociaux qui interviennent aussi parfois en conférence de presse sont à rapprocher des vieux gourous de la finance que sont Warren Buffett ou Ray Dalio. Ils n'écrivent plus de livres ou de lettres mais postent leurs convictions sur les réseaux sociaux avec une forte appétence pour Twitter.

Suivre ce type d'influenceurs est forcément une bonne idée, à condition de garder le recul nécessaire sur leurs publications. Il s'agit du point de vue d'une personne (aussi compétente soit-elle) et non d'une vérité incontestable. Il pourra aussi être intéressant d'anticiper la réaction des marchés à certains de leurs posts dans une optique de trading d'actualité.

Les finfluenceurs qui veulent démocratiser et rendre plus accessibles l'investissement

On arrive enfin à la catégorie la plus intéressante mais aussi la plus difficile à analyser, celle des finfluenceurs qui se sont donné pour mission de démocratiser l'investissement, de le rendre plus compréhensible et plus accessible, car se cachent parmi eux de vrais experts mais aussi de vrais escrocs.

D'abord, il convient de préciser que nombreux sont les finfluenceurs qui ne possèdent pas de réels bagages financiers. Bien souvent, il s'agit d'autodidactes qui s'avèrent être d'excellents community managers et chefs de projet qui savent très bien monétiser leur audience. Et ce n'est pas si grave que cela car la plupart des finfluenceurs sans réelle formation financière ont de bonnes intentions et suivre leurs conseils peut être une très bonne chose pour ses finances personnelles s'ils proposent du contenu pédagogique et informatif gratuit et de qualité. On peut par exemple citer financepersonelle_2.0 sur Instagram, qui vend aussi un outil de gestion de budget.

Ce qui devient problématique, c'est quand le conseil porte sur des produits et actifs spécifiques et que les followers suivent aveuglément les recommandations d'influenceurs peux experts et subissent des pertes en capital importantes sans même avoir pris conscience des risques encourus. Car le plus dommageable, c'est le fait que tous ne mettent pas en garde contre les risques inhérents aux investissements financiers, notamment le risque de perte en capital. Nombreux aussi sont ceux qui n'avertissent pas des risques liés à l'effet de levier qui permet d'investir plus que ce qu'on a réellement sur son compte, mais qui peut aussi entraîner des pertes massives en cas de retournement de marché.

On peut aussi déplorer la vente de cours ou formations pour devenir indépendant financièrement, d'analyses financières, de signaux d'investissement à l'achat à la vente sur tel ou tel actif de la part d'individus qui n'ont aucune expérience dans la finance (étude ou expérience professionnelle). Rappelons qu'on ne peut pas s'improviser conseiller en investissement financier (CIF). En France, cette profession est strictement réglementée (ex : souscription d'une assurance, adhésion à une association professionnelle, immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, etc.) et respecte un certain nombre de règles de bonne conduite et d'éthique.

Enfin, il existe aussi des finfluenceurs avec ou sans expérience dans la finance, particulièrement mal intentionnés, qui profitent même de leur popularité sur les réseaux sociaux pour faire grimper artificiellement le cours d'un actif avant de le revendre avec une plus value.

