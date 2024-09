Faut-il investir dans Safran, star du CAC 40 en 2024 ?

Fusée du CAC 40 en 2024, l'action Safran semble vouloir viser encore plus haut. Après une année 2023 déjà remarquable (+36 %), le titre Safran continue sur sa lancée en 2024 avec une hausse de 27 % en Bourse à ce jour.

Deuxième meilleure action du CAC 40 au premier semestre 2024, le groupe aéronautique et de défense paraît bien parti pour s'emparer de la tête du top des actions de l'indice boursier parisien en 2024. L'action Safran (SAF) est-elle une opportunité d'investissement en Bourse fin 2024 ? Découvrez notre analyse de l'action Safran dans cet article.

Qui est Safran ? Les chiffres clés de l'entreprise Safran

Safran est un acteur majeur de l'industrie aéronautique et de la défense, occupant la troisième place mondiale hors avionneurs en 2023.

L'entreprise Safran développe ses produits et ses services autour de 5 domaines d'activités :

1. la propulsion aéronautique

2. l'espace

3. les équipements aéronautiques

4. la défense

5. et les intérieurs d'avions

En 2023, l'aviation civile a représenté 78 % du chiffre d'affaires Safran, l'aviation militaire 11 % et les turbines d'hélicoptères civiles et militaires 11 %. Le chiffre d'affaires des différentes activités de Safran était reparti de la manière suivante :

la propulsion aéronautique : 62 % services et 38 % première monte

les équipements et la défense : 61 % première monte et 39 % services

les intérieurs d'avions : 64 % première monte et activité de réaménagement et 36 % services

Au premier semestre 2024, les activités de propulsion de Safran se sont imposées comme le principal moteur de croissance de Safran, générant 19,9 % de son chiffre d'affaires. Les équipements et la défense ont également contribué de manière significative, représentant 12,7 % du chiffre d'affaires total de Safran. En revanche, l'aménagement intérieur des avions a joué un rôle plus modeste, ne constituant que 0,7 % du chiffre d'affaires de la société.

L'entreprise Safran se distingue par son leadership européen dans les systèmes de navigation et l'optronique, ainsi que par sa position de numéro un mondial dans les moteurs d'avions civils court et moyen-courriers et les moteurs d'hélicoptères.

Safran est aussi numéro un mondial dans d'autres domaines clés tels que les trains d'atterrissage, les roues et les freins carbone, le câblage aéronautique, les toboggans d'évacuation, les intérieurs de cabine et les sièges d'avion.

De plus, le groupe Safran occupe la deuxième place mondiale pour les nacelles, les transmissions de puissance et les systèmes d'oxygène, démontrant ainsi l'étendue de son expertise et son rôle crucial dans l'industrie aéronautique.

Pourquoi investir dans l'action Safran fin 2024 ?

L'entreprise Safran affiche une solide performance financière au premier semestre 2024 avec un chiffre d'affaires en hausse de 19,2 %, atteignant 13,047 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant de Safran a également connu une importante progression de 41 %, atteignant 1,974 milliard d'euros. La marge opérationnelle s'est par ailleurs améliorée, passant de 12,8 % au premier semestre 2023 à 15,1 % au premier semestre 2024. De plus, l'entreprise Safran dispose d'une trésorerie nette robuste de 895 millions d'euros au 30 juin 2024.

Bien que confronté à des difficultés persistantes dans sa chaîne d'approvisionnement, notamment des retards de livraison de moteurs LEAP qui pourraient affecter ses objectifs de livraisons pour 2024, Safran reste confiant dans ses perspectives financières pour l'année. Le groupe Safran maintient ses prévisions d'un chiffre d'affaires d'environ 27,4 milliards d'euros, d'un résultat opérationnel courant proche de 4 milliards d'euros et d'un cash-flow libre autour de 3 milliards d'euros.

Cette performance semestrielle est principalement attribuable à la croissance des services dans l'ensemble de ses divisions, ainsi qu'à l'augmentation de la production dans les activités de première monte d'équipements et défense et d'intérieur d'avions.

Safran bénéficie d'une présence mondiale lui permettant d'établir des relations solides avec les acteurs clés de l'aéronautique. Cette position, associée à un modèle économique résilient et une situation financière solide, lui permet de tirer parti de tendances favorables telles que la croissance du trafic aérien, la décarbonation de l'aviation et la dynamique du marché de la défense. Pour saisir ces opportunités, Safran mise sur l'innovation durable, l'excellence opérationnelle et l'utilisation du digital et de l'intelligence artificielle.

Le groupe Safran traduit ses ambitions en actions concrètes.

Par exemple, le groupe a investi en 2024 dans Avnos, une start-up américaine innovante qui développe des technologies de captage de CO2 dans l'air ambiant, illustrant son engagement en faveur de la décarbonation. Parallèlement, Safran est en passe d'acquérir Preligens, un acteur majeur de l'intelligence artificielle appliquée à l'aérospatial et à la défense, démontrant ainsi sa volonté d'exploiter les technologies de pointe pour renforcer sa position de leader.

Mais l'entreprise Safran doit aussi faire face à une multitude de risques inhérents à son activité et à son environnement, ce qui peut en faire un placement risqué en fonction des conditions économiques et réglementaires au moment de votre investissement.

Sur le plan opérationnel, la sécurité aérienne, la dépendance aux fournisseurs et sous-traitants ou encore les commandes publiques sont des enjeux majeurs. L'environnement économique et géopolitique présente également des défis, notamment les difficultés concernant la chaîne d'approvisionnement, les tensions géopolitiques, la concurrence, la transition climatique, les réglementations et les fluctuations des marchés financiers. Enfin, l'évolution stratégique de Safran implique des risques liés aux innovations technologiques, à la décarbonation ou à la digitalisation.

Analyse technique de l'action Safran en 2024

L'action Safran, cotée sur Euronext Paris et membre du CAC 40, affiche une hausse de 27 % depuis janvier 2024. Elle se positionne ainsi comme la meilleure performance de l'indice parisien, qui est en baisse de plus de 1,08 % sur la même période. Cette année, l'action Safran a atteint un plus haut historique à 216,50 € le 24 mai.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Safran en 2024

Cette année, l’action Safran a atteint un plus haut historique à 216,50 € le 24 mai.

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Safran : zones de résistance proches des 205 €, 209,90 € et 218,70 €.

Scénario baissier pour l'action Safran : lignes de tendance de support autour des 203,30 €, 193,50 € et 187,90 €.

Comment investir dans l'action Safran ? Notre avis

La croissance récente de l'entreprise Safran, combinée à sa position de leader dans des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, l'espace et la défense, en fait une option d'investissement attrayante pour ceux qui recherchent des rendements à long terme. L'entreprise Safran pourrait en effet continuer de bénéficier d'une forte demande pour ses produits et services.

En 2023, l'entreprise Safran a augmenté son dividende par action de 1,35 € à 2,20 €, soit une hausse significative de 62,96 %, ce qui pourrait intéresser les investisseurs qui veulent investir dans les dividendes et qui privilégient donc les actions offrant des dividendes réguliers et croissants.

Si vous souhaitez ajouter l'action Safran à votre Plan Epargne Action (PEA) ou votre Compte Titres Ordinaire (CTO), assurez-vous toujours que cette action en Bourse corresponde à votre stratégie pour investir en bourse, à votre goût du risque et à votre horizon de placement. Les traders peuvent également profiter des moments de volatilité du titre pour réaliser des opérations de trading sur du court terme comme avec le day trading ou le swing trading.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse