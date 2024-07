Faut-il investir dans l’argent ?

(Crédits photo : Flickr - Sixthland )

Si l'or attire traditionnellement les investisseurs en quête de valeur refuge, l'argent se révèle être une alternative tout aussi prometteuse, voire plus intéressante, en 2024. Ce métal précieux se distingue par sa faible corrélation avec les marchés actions et obligataires, offrant une diversification précieuse pour les investisseurs.

Jusqu'à présent, l'année 2024 a été particulièrement fructueuse pour l'argent qui connaît une hausse de plus de 30 % entre janvier et début juin, surpassant largement les +15 % de l'or sur la même période. Cette performance positionne l'argent comme un choix d'investissement plus attrayant pour de nombreux analystes, qui prédisent qu'il continuera à surperformer l'or dans les années à venir.

Quelles sont les opportunités dont pourrait profiter l'argent ?

L'argent est un métal précieux qui profite d'une riche histoire et de propriétés uniques qui devrait continuer de soutenir sa croissance. Il est par exemple un excellent conducteur d'électricité et de chaleur. Il offre aussi d'importantes propriétés de soudabilité.

Le métal précieux est donc un composant essentiel de diverses industries, dont l'électronique, l'automobile, les produits médicaux et les batteries. La demande croissante pour ces produits, alimentée par l'essor des technologies comme l'Internet des Objets (IoT) ou l'Intelligence Artificielle (IA) et la transition vers une énergie plus propre, devrait stimuler la demande d'argent.

En 2023, la demande industrielle d'argent a augmenté de 11 %, atteignant un nouveau record de 654,4 millions d'onces et l'utilisation de l'énergie photovoltaïque (PV) a, à elle seule, augmenté de 64 % l'année dernière.

L'utilisation croissante de l'argent dans une multitude d'industries pourrait donc le positionner comme une alternative attrayante à l'or pour certains investisseurs. Cette tendance pourrait, en retour, stimuler davantage la demande d'argent, influençant son prix et son rôle dans le paysage des investissements.

Quels sont les risques d'investir dans l'argent ?

Les risques liés à un investissement dans l'argent peuvent être classés en trois grandes catégories : les risques liés au trading, les risques liés au produit ou la matière première et les risques liés au marché.

L'argent est une matière première volatile, ce qui signifie que son prix peut fluctuer de manière significative sur une courte période. Cette volatilité, tout en offrant des opportunités de profit, peut également conduire à des pertes importantes si elle n'est pas gérée efficacement par les traders. De plus, de nombreux produits financiers utilisés pour trader l'argent impliquent un effet de levier. Si l'effet de levier amplifie les gains potentiels, il le fait également pour les pertes potentielles.

Si vous choisissez d'investir dans l'argent physique, vous devrez envisager des solutions de stockage sécurisées. Cela peut ainsi entraîner des coûts supplémentaires et des risques de sécurité potentiels liés au vol ou à la détérioration.

La santé de l'économie mondiale et des marchés financiers peut avoir un impact sur les prix de l'argent. Un ralentissement économique, par exemple, pourrait entraîner une baisse de la demande d'argent, ce qui aurait un impact sur sa valeur. L'instabilité politique et les tensions géopolitiques peuvent aussi influencer le prix de l'argent.

Si vous tradez l'argent dans une devise différente du dollar américain, les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur de votre investissement.

Enfin, les changements dans les niveaux de production d'argent, qu'ils soient dus à la limitation des ressources naturelles, à l'instabilité politique dans les principaux pays producteurs ou à des perturbations de production inattendues, peuvent avoir un impact sur l'offre et la demande et, au final, sur le prix de l'argent.

Qu'est-ce qui influence le prix de l'argent ?

Le prix de l'argent peut être influencé par différents types de facteurs, notamment des facteurs économiques, industriels, géopolitiques et spéculatifs.

Une appréciation du dollar américain (USD) affecte généralement le prix de l'argent, car il devient plus onéreux pour les acheteurs internationaux d'acquérir l'argent (et vice-versa), car le prix de l'argent est libellé en USD.

Les rythmes de l'industrie manufacturière influencent la demande d'argent, puisque c'est un secteur qui utilise largement la matière première. De plus, les innovations technologiques peuvent créer de nouvelles applications pour l'argent, augmentant ainsi potentiellement sa demande et son prix.

Ainsi, une hausse de la production industrielle stimule la demande et, par conséquent, le prix de l'argent (et inversement). Les secteurs à surveiller seront ceux de l'électronique et de l'électrique, ainsi que toutes les applications d'énergie verte et d'intelligence artificielle.

En période d'incertitude économique, l'argent peut être perçu comme une valeur refuge, attirant les investisseurs et soutenant son prix. Les traders, anticipant les fluctuations rapides du prix de l'argent, peuvent aussi influencer sa volatilité et son orientation à court terme.

Comment investir dans l'argent ?

Si vous envisagez d'ajouter de l'argent à votre portefeuille, sachez qu'il existe plusieurs façons de le faire.

La plus évidente est celle de l'achat d'argent physique sous forme de pièces, de lingots ou encore de bijoux pour profiter d'un actif tangible.

Une autre option d'investissement indirecte consiste à utiliser des produits dérivés portant sur l'argent comme les futures, les options ou encore les Exchange-Traded Funds (ETF). Ces produits financiers permettent de profiter du mouvement de prix de l'argent sans en détenir.

Il est également possible de profiter de la hausse potentielle du prix de l'argent en investissant dans des actions d'entreprises spécialisées dans l'extraction, l'exportation, le traitement ou la transformation de l'argent.