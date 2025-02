Faut-il investir dans l’action Apple à la suite de la publication des résultats ?

Alors que la concurrence dans le secteur technologique s’intensifie, Apple continue d’innover en intégrant des avancées en intelligence artificielle et en développant de nouveaux segments.

Apple a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2024 le 30 janvier 2025 dans la soirée. La firme à la pomme a notamment bénéficié de la forte demande pour ses nouveaux iPhones et du dynamisme de sa division services en ligne.

Alors que la concurrence dans le secteur technologique s'intensifie, Apple continue d'innover en intégrant des avancées en intelligence artificielle et en développant de nouveaux segments. Nous verrons ensemble si cette dynamique permettra à l'action Apple de poursuivre sa tendance haussière.

Quelles sont les perspectives de l'action Apple en 2025 ? Comment investir en Bourse dans Apple en 2025 ? Avis ActivTrades.

Quels sont les derniers résultats d'Apple en 2025 ?

Le 30 janvier 2024, Apple a annoncé les résultats financiers du trimestre qui s'est terminé le 28 décembre 2024. L'entreprise Apple a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 124,3 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, ainsi qu'un bénéfice dilué par action de 2,40 dollars, marquant une progression de 10 %.

Tim Cook, le PDG d'Apple, a souligné que ce trimestre représentait le meilleur de l'histoire de l'entreprise, mettant en avant le succès des nouveaux produits et services lancés durant la période des fêtes. Il a également évoqué les avancées permises par la puce Apple Silicon, qui enrichit les expériences des utilisateurs grâce à Apple Intelligence, une technologie qui sera disponible dans davantage de langues dès avril 2025.

De son côté, Kevan Parekh, directeur financier d'Apple, a mis en avant la croissance à deux chiffres du bénéfice par action Apple, soutenue par des marges opérationnelles solides et permettant à l'entreprise de redistribuer plus de 30 milliards de dollars aux actionnaires Apple.

Par ailleurs, Apple a annoncé que sa base d'appareils actifs installés avait atteint un niveau record dans toutes les catégories de produits et sur l'ensemble des marchés.

Enfin, le conseil d'administration a annoncé un dividende en espèces de 0,25 dollar par action, payable le 13 février 2025 aux actionnaires enregistrés au 10 février 2025.

Quels sont les secteurs clés pour Apple en 2025 ?

En 2025, Apple continue de s'appuyer sur plusieurs secteurs d'activité clés qui contribuent à sa croissance et à son positionnement dominant sur le marché technologique. L'iPhone reste le moteur principal de ses revenus, porté par des innovations continues, notamment en matière d'intelligence artificielle avec Apple Intelligence et des améliorations de la performance grâce aux puces Apple Silicon.

Le segment des services représente également un pilier stratégique pour l'entreprise, englobant l'App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud, ainsi que des offres comme Apple Pay et Apple One, générant des revenus récurrents et fidélisant les utilisateurs.

Les Macs et iPads bénéficient de la montée en puissance des puces propriétaires M3 et M4, garantissant des performances accrues et une autonomie optimisée. De plus, le marché des « wearables » (Apple Watch, AirPods) continue de croître, notamment grâce aux avancées en matière de santé et de bien-être.

Enfin, Apple explore de nouveaux horizons avec ses initiatives dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, illustrées par le développement d'Apple Vision Pro, et continue d'investir dans des secteurs émergents comme la mobilité électrique, consolidant ainsi son rôle d'acteur clé dans l'innovation technologique.

Quels sont les fondamentaux de l'action Apple ? Analyse fondamentale et avis ActivTrades

L'action Apple (AAPL) affiche actuellement un Price-to-Earnings Ratio (PER) de 37,27, un niveau supérieur à la moyenne du secteur technologique. Ce ratio relativement élevé témoigne des attentes optimistes du marché quant à la croissance future des bénéfices Apple. Toutefois, il peut également signaler une valorisation trop importante, impliquant un certain degré de prime spéculative accordée par les investisseurs en raison de la position dominante de l'entreprise Apple et de sa capacité à innover.

Ce qui est plus préoccupant, c'est le Price-to-Book Ratio (PTB) qui atteint 53,68, un niveau exceptionnellement élevé. Ce ratio, qui compare la capitalisation boursière d'Apple à la valeur comptable de ses actifs, indique que l'action Apple est largement surévaluée par rapport à la valeur nette de l'entreprise. Un PTB aussi élevé peut s'expliquer par plusieurs facteurs : l'importance des actifs immatériels (brevets, écosystème logiciel, marque forte) qui ne sont pas pleinement reflétés dans la valeur comptable, ainsi que la confiance des investisseurs dans la capacité d'Apple à maintenir ses marges élevées et son leadership technologique. Cependant, un tel niveau peut aussi signaler un risque de correction si les résultats futurs venaient à décevoir.

Bien que l'action Apple soit une valeur de premier ordre bénéficiant d'une marque forte, d'un écosystème robuste et d'un modèle économique en pleine transition vers les services, sa valorisation actuelle semble élevée par rapport aux standards du marché.

Il faudra donc suivre en 2025 si les nouvelles innovations comme Apple Intelligence et Apple Vision Pro rencontrent le succès attendu auprès du public. Il faudra aussi suivre avec attention l'évolution du marché des Smartphones, car le cycle de renouvellement semble s'allonger, et comme nous le disions précédemment, les ventes d'iPhones restent la principale source de revenu de Apple.

Apple bénéficie d'une fidélité exceptionnelle de ses clients, ce qui lui permet d'assurer une demande constante pour ses produits et services. Avec un écosystème fermé et intégré, les utilisateurs Apple restent captifs de ses offres, ce qui garantit des revenus récurrents et une forte stabilité financière.

Jusqu'où peut monter l'action Apple en 2025 ? Analyse technique et avis ActivTrades

D'un point de vue chartiste, la situation de l'action Apple est particulièrement intéressante en ce début d'année 2025. Après avoir atteint un plus haut historique fin décembre autour de 260$, qui constitue désormais une résistance majeure, l'action Apple a subi une correction de -15 %, s'arrêtant sur un support clé à 220$.

Actuellement, le cours de Bourse Apple se situe autour de 237$, et l'évolution à court terme dépendra fortement de la réaction du marché à la suite de l'annonce des résultats financiers.

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Apple

Source : ProRealTime Web

Le niveau de support immédiat à 235$ pourrait jouer un rôle clé en servant de point de rebond pour un mouvement haussier de l'action Apple vers 248$, voire une nouvelle tentative sur les 260$ en cas de cassure de la résistance intermédiaire.

À l'inverse, une rupture franche du support des 235$ pourrait entraîner une nouvelle baisse de l'action Apple vers 220$, qui demeure un niveau important à surveiller. Si ce dernier venait à céder, cela ouvrirait la voie à une correction plus profonde jusqu'à 200$, correspondant à une zone de support psychologique forte.

Faut-il acheter l'action Apple en 2025 ? Avis ActivTrades

La configuration actuelle de l'action Apple semble offrir une opportunité intéressante pour un investissement long terme. L'annonce de résultats financiers solides d'Apple, combinée à une stratégie d'expansion bien définie, laisse penser que l'action Apple pourrait poursuivre sa tendance haussière dans les prochains mois.

Un autre élément clé est la capacité d'Apple à résister aux cycles économiques. Contrairement à d'autres entreprises technologiques plus exposées aux ralentissements dus au contexte économique, Apple parvient à maintenir une forte demande grâce à la puissance de sa marque et à la diversification de ses revenus. Son modèle d'abonnement réduit sa dépendance aux ventes ponctuelles de matériel, assurant une meilleure prévisibilité financière.

Avec une trésorerie massive, l'entreprise Apple est capable de continuer à racheter ses propres actions, ce qui soutient mécaniquement le cours de Bourse Apple en limitant la dilution des actionnaires Apple.

Enfin, bien que ce ne soit pas un argument purement rationnel, il est intéressant de noter que Warren Buffett, considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a fait d'Apple son plus gros investissement, qui représente 26 % de son portefeuille boursier. Buffett a toujours privilégié des entreprises rentables, solides et durables, et son engagement envers Apple témoigne de sa confiance dans le potentiel de l'entreprise sur plusieurs décennies.

Comment investir et trader l'action Apple ?

Pour investir dans l'action Apple, le moyen le plus simple reste l'achat direct de l'action en Bourse via un compte-titres. L'action Apple est cotée au NASDAQ aux États-Unis en Dollar US, mais elle est également disponible en euros sur Euronext (symbole AAPL) ou sur la Bourse de Francfort. Acheter directement en euros permet d'éviter les frais de change, ce qui réduit les coûts de transaction et les frais de change.

Pour ceux qui recherchent une diversification, la plupart des ETF technologiques et spécialisés dans l'intelligence artificielle intègrent Apple dans leur pondération. Les ETF permettent ainsi d'investir indirectement dans l'action Apple tout en répartissant le risque sur un panier de valeurs, ce qui peut être un choix intéressant pour les investisseurs qui ne souhaitent pas s'exposer uniquement à l'action Apple.

Les traders actifs, quant à eux, peuvent utiliser des produits dérivés tels que ceux proposés par ActivTrades pour trader sur les variations à court terme. Ces instruments financiers permettent d'amplifier les gains, mais ils comportent également un risque élevé, car l'effet de levier peut accentuer les pertes en cas de mouvement défavorable.

