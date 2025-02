Faut-il acheter l’action Kering après la publication des résultats ?

Le 11 février 2025, le groupe Kering a annoncé une forte baisse de ses résultats pour 2024.

Kering a publié ses résultats financiers le 11 février 2025 pour l'exercice 2024, et le verdict est pour le moins décevant. En effet, la maison-mère de Gucci, Saint Laurent et Balenciaga affiche une baisse de ses performances financières.

Dans cet article, nous reviendrons sur les résultats annoncés par Kering, le positionnement de Kering dans l'univers du luxe et l'évolution récente du cours de l'action Kering. Nous analyserons également les fondamentaux de l'entreprise Kering, avant de faire une analyse technique de l'action Kering afin de déterminer comment trader et investir en Bourse dans l'action Kering en 2025.

Quels sont les derniers résultats de Kering annoncés en 2025 ?

Le 11 février 2025, le groupe Kering a annoncé une forte baisse de ses résultats pour 2024, avec un bénéfice net en chute de 62 %, passant à 1,13 milliard d'euros, et un résultat opérationnel courant en recul de 46 % passant à 2,55 milliards d'euros. Par conséquent, la marge opérationnelle du groupe Kering chute à 14,9 % en 2024 contre 24,3 % en 2023.

Son fleuron, Gucci, a particulièrement souffert avec un effondrement de 51 % de son résultat opérationnel et une baisse de 21 % de ses revenus annuels, accélérée à -24 % au quatrième trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires global du groupe Kering a subi un repli de 12 % à 17,19 milliards d'euros, tandis que le cash-flow libre opérationnel hors transactions immobilières progresse de 7 % à 3,6 milliards d'euros. Malgré ce contexte, le conseil d'administration propose un dividende Kering de 6 euros par action Kering, dont 2 euros déjà versés en janvier 2025.

Conscient des défis, Kering assure être à un point de stabilisation et s'engage à renforcer son efficacité opérationnelle et sa discipline financière pour renouer avec la croissance.

En préouverture, l'action Kering était en hausse de 1,56 %, les investisseurs semblant privilégier le dividende Kering, les engagements du groupe et la hausse du cash-flow plutôt que les résultats décevants. Quelques minutes après l'ouverture, l'action Kering affichait même une hausse de +6,55 %.

Quelle est la position de Kering dans le secteur du luxe en 2025 ?

En 2025, le secteur du luxe continue de traverser une phase d'ajustement après des années de croissance fulgurante. Le ralentissement économique mondial, la prudence des consommateurs face à l'inflation et les tensions géopolitiques ont pesé sur la demande, notamment en Chine, un marché clé pour les grandes maisons de luxe.

Alors que certains acteurs comme Hermès parviennent à maintenir une dynamique solide grâce à une clientèle ultra-premium et une stratégie de montée en gamme, le Groupe Kering fait face à plus de difficultés.

Le groupe Kering, très dépendant de la marque Gucci, souffre d'un repositionnement encore fragile et peine à regagner l'attrait des consommateurs. Face à cette pression concurrentielle, Kering s'efforce d'améliorer son efficacité opérationnelle et de redynamiser ses marques pour retrouver une trajectoire de croissance en 2025.

Quels sont les fondamentaux de l'action Kering ? Notre avis et analyse fondamentale

Malgré des résultats décevants, l'analyse des fondamentaux de Kering montre des chiffres plutôt solides, qui expliquent en partie la confiance qu'affiche le marché avec la hausse de l'action Kering à l'ouverture de la Bourse le 11 février 2025 à la suite de l'annonce des résultats. En effet, le PER (Price-to-Earnings Ratio) de Kering à 14,42 est particulièrement attractif, bien en dessous de la moyenne du secteur du luxe qui s'établit à 33,38, suggérant un titre Kering sous-évalué en Bourse par rapport aux autres entreprises du secteur du luxe. Le Price-to-Book Ratio (P/B) de Kering est encore plus frappant à seulement 2,01, il est plus de quatre fois inférieur à la moyenne sectorielle du luxe dépassant les 8,40.

Les fondamentaux indiquent donc que Kering reste une entreprise sous valorisée, ce qui peut laisser penser qu'il pourrait y avoir un potentiel de rebond à moyen et long terme.

Source : Value Investing Screen

En analysant le graphique en étoiles ci-dessus, on constate que la profitabilité est le facteur dominant dans l'évaluation fondamentale du groupe Kering. Cela souligne l'importance de surveiller l'évolution de sa rentabilité en 2025, car une dégradation prolongée, similaire à celle observée en 2024, pourrait fragiliser davantage la confiance des investisseurs. Pour l'instant, malgré des résultats en baisse, le score VIS (Value Investing Screener) de Kering reste correct avec une note de 8 sur 13, indiquant une structure financière encore solide et une valorisation relativement attractive. Toutefois, la capacité du groupe Kering à restaurer sa dynamique de croissance et à stabiliser sa rentabilité sera déterminante pour l'évolution du cours de Bourse Kering en 2025.

Jusqu'où peut monter l'action Kering en 2025 ? Notre avis et analyse technique

D'un point de vue chartiste, l'action Kering semble être dans une configuration plutôt intéressante pour les acheteurs. Après l'ouverture en hausse à la suite de l'annonce des résultats, le titre Kering semble sortir d'un trading range dans lequel il était coincé depuis octobre 2024. Cette sortie par le haut est un signal technique à surveiller, suggérant une potentielle reprise de la hausse de l'action Kering. Si cette dynamique se confirme, on pourrait d'abord viser la zone des 280 € pour l'action Kering, un niveau clé susceptible d'attirer les acheteurs. Par extension, la prochaine résistance majeure pour l'action Kering se situe autour de 330 €, ce qui constituerait un deuxième objectif pour les plus ambitieux.

Analyse graphique de l'action Kering à moyen long terme

Source : ProRealTime Web

En revanche, si l'action Kering devait réintégrer son trading range, il sera important de surveiller de près le niveau de support à 220 €, dont la cassure pourrait déclencher une nouvelle phase de baisse significative pour l'action Kering.

Faut-il acheter l'action Kering en 2025 ? Notre avis

Contrairement à de nombreuses actions américaines et aux valeurs technologiques qui évoluent proches de leurs plus hauts historiques, l'action Kering est encore très loin de retrouver ses sommets. Depuis août 2021, le titre Kering a subi une lourde correction, avec une décote de plus de 65 %, ce qui pourrait représenter une opportunité d'investissement pour les investisseurs patients et optimistes concernant le repositionnement des marques de Kering. Ces investisseurs pourraient essayer de se positionner progressivement sur l'action Kering, en cherchant à acheter sur des zones de support clés afin de capter les rebonds.

Si vous n'êtes pas adepte de l'analyse technique, une approche de Dollar Cost Averaging (DCA), consistant à investir régulièrement une somme fixe pour lisser le prix d'achat dans le cadre d'un plan d'investissement, pourrait être une bonne alternative. Toutefois, compte tenu des niveaux de valorisation actuels de l'action Kering, certains investisseurs pourraient également choisir de se positionner en une seule fois, en acceptant une prise de risque plus élevée. Chacun devra adapter sa stratégie en fonction de son profil investisseur et de son aversion au risque, entre approche prudente et prise de position opportuniste.

Faut-il trader l'action Kering à court terme ? Notre avis

L'annonce des résultats de Kering a provoqué une forte volatilité en préouverture et à l'ouverture de la Bourse de Paris le 11 février 2025, un phénomène classique lorsque les performances d'une entreprise déçoivent tout en suscitant des réactions contrastées chez les investisseurs.

Cette volatilité de l'action Kering représente une opportunité idéale pour les traders à très court terme, qui peuvent chercher à en tirer parti à travers des stratégies adaptées. Parmi les instruments les plus efficaces pour exploiter ces fluctuations nous pouvons souligner les options, qui permettent de mettre en place des stratégies de volatilité, qu'il s'agisse d'anticiper une hausse, une baisse ou simplement une augmentation d'amplitude des variations du titre Kering. Des courtiers Bourse comme Freedom24 offrent la possibilité aux investisseurs actifs de structurer des stratégies d'options sur l'action Kering afin de capitaliser sur ces mouvements de marché.

Analyse graphique de l'action Kering à court terme

Source : ProRealTime Web

L'un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés pour mesurer la volatilité sont les Bandes de Bollinger, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus.

Dans un contexte comme celui observé à l'ouverture de la Bourse de Paris le 11 février 2025, marqué par un gap haussier sur l'action Kering, cette volatilité accrue peut être exploitée par les traders actifs.

Comment investir et trader l'action Kering ?

Investir dans l'action Kering est relativement simple et accessible. La méthode la plus classique consiste à acheter directement des actions Kering via un compte titres ou un PEA ouvert chez un courtier en ligne ou votre banque, ce qui vous permet de devenir propriétaire du titre en direct et de bénéficier de tous les droits associés, notamment le versement des dividendes et le droit de vote lors des assemblées générales. Pour les investisseurs qui souhaitent investir de manière plus flexible, il existe aussi des neo courtiers Bourse permettant l'achat de fractions d'action Kering. Ces courtiers en ligne vous permettent d'investir dans Kering sans avoir à dépenser les 249 € pour une action entière, tout en conservant les avantages d'un actionnaire, mais sans être propriétaire du titre à proprement parler.

Si vous préférez diversifier vos investissements dans le secteur du luxe, vous pouvez également vous tourner vers des ETF (fonds indiciels cotés) qui répliquent la performance des entreprises du secteur, y compris Kering, vous offrant ainsi une exposition plus large. Enfin, les traders plus actifs peuvent se tourner vers des produits dérivés comme les certificats, warrants, turbos ou options, qui permettent de trader sur les mouvements de l'action Kering avec un effet de levier, mais ces produits comportent un risque plus élevé puisque l'effet de levier peut décupler vos gains, mais aussi vos pertes, et nécessitent donc une bonne compréhension avant de se lancer.

