Faut-il acheter l’action Air France ?

Alors que le secteur aérien continue de naviguer dans un environnement économique et réglementaire complexe, Air France KLM dévoile des résultats annuels 2024 encourageants. Avec une croissance du chiffre d'affaires de 4,8 % et un résultat d'exploitation de 1,6 milliard d'euros, le groupe Air France affiche une performance robuste, soutenue par une reprise du trafic et une amélioration du coefficient de remplissage. Ces résultats suffiront-ils à convaincre les investisseurs et à propulser l'action Air France vers de nouveaux sommets ?

Découvrez dans cet article tout ce qu'il faut savoir concernant les derniers résultats d'Air France annoncés le 6 mars 2025, nous ferons également le point sur la position de Air France dans le secteur du voyage et du tourisme en 2025, puis nous ferons un point sur l'analyse fondamentale et technique de l'action Air France KLM afin de déterminer comment trader et investir en Bourse dans l'action Air France en 2025.

Quels sont les derniers résultats d'Air France annoncés en 2025 ?

Le groupe Air France KLM a bouclé un exercice 2024 plutôt solide, avec un chiffre d'affaires atteignant 31,5 milliards d'euros, en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente, une performance portée par une augmentation de la capacité de transport de 3,6 % et une contribution notable de l'activité de maintenance. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,6 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle de 5,1 %, témoignant d'une dynamique commerciale robuste. Le quatrième trimestre a été particulièrement vigoureux, avec un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros (+6,4 %), un résultat d'exploitation de 396 millions d'euros et un coefficient de remplissage en progression à 87,4 %.

Ces résultats contrastent cependant avec un coût unitaire en hausse de 3,2 % sur l'année, conséquence d'une montée en gamme des cabines et d'une pression accrue sur les charges salariales. Côté bilan, la dette nette d'Air France grimpe à 7,4 milliards d'euros, conséquence du renouvellement de la flotte et du poids des reports hérités du Covid.

Pour 2025, Air France KLM table sur une hausse de capacité de 4 à 5 %, tout en visant un levier d'endettement maîtrisé entre 1,5 fois et 2,0 fois l'EBITDA. Si le groupe Air France peut se réjouir de sa capacité à naviguer dans un environnement encore volatil, il devra néanmoins composer avec une inflation persistante sur ses coûts et un marché aérien en perpétuelle transformation.

Quelle est la position d'Air France dans le secteur voyage et tourisme en 2025 ?

En 2025, Air France KLM reste un acteur important du transport aérien mondial, capitalisant sur un réseau étendu et une position stratégique sur les segments du voyage d'affaires et du tourisme haut de gamme. Issu de la fusion entre Air France et KLM, le groupe franco néerlandais s'appuie sur d'importantes synergies opérationnelles et une flotte modernisée, tout en poursuivant son virage vers un modèle plus durable.

Toutefois, l'industrie aérienne évolue dans un environnement complexe, marqué par des défis structurels de taille. D'une part, la pression réglementaire s'intensifie, avec des normes européennes de plus en plus strictes sur les émissions de CO2. Pour y répondre, Air France KLM doit accélérer l'adoption des carburants d'aviation durables et poursuivre le renouvellement de sa flotte afin d'optimiser son empreinte énergétique. D'autre part, l'envolée des coûts opérationnels, alimentée par la volatilité du prix du kérosène et la hausse des taxes, pèse sur la rentabilité du groupe.

Enfin, la concurrence se durcit, avec des compagnies low cost comme EasyJet et Wizzair qui grignotent des parts de marché sur les vols loisirs, tandis que les géants du secteur, à l'image de Lufthansa, British Airways, Iberia et Emirates, se livrent une bataille féroce sur le segment premium et long courrier.

Dans ce contexte, Air France KLM déploie plusieurs leviers stratégiques. L'amélioration de l'expérience client demeure une priorité pour capter et fidéliser la clientèle haut de gamme. En parallèle, le groupe Air France mise sur une gestion financière rigoureuse afin de préserver sa rentabilité face à l'incertitude économique. Enfin, l'accélération des investissements dans la transition énergétique apparaît comme un passage obligé pour se conformer aux nouvelles normes et maintenir son avantage concurrentiel. Autant d'éléments qui conditionneront l'évolution de l'action Air France KLM, dans un secteur où l'adaptabilité aux nouvelles contraintes environnementales et économiques sera plus que jamais un facteur clé de succès.

Quels sont les fondamentaux de l'action Air France ? Notre avis et analyse fondamentale

L'analyse des fondamentaux d'Air France KLM révèle une valorisation relativement attractive par rapport au secteur. Son PER (Price-Earnings Ratio) de 19,37 se situe nettement en dessous de la moyenne du secteur aérien, qui atteint 29,75. Cela signifie que le marché valorise actuellement l'entreprise Air France à un niveau plus faible que celui de ses concurrents, ce qui peut être interprété comme une opportunité pour les investisseurs recherchant un titre en Bourse à prix raisonnable.

En parallèle, la capitalisation boursière du groupe Air France est encore modérée, reflet d'un secteur en proie à des marges souvent volatiles et à une forte sensibilité aux cycles économiques. Malgré une dette encore conséquente héritée de la crise sanitaire, la société Air France affiche une dynamique d'amélioration progressive de ses comptes, notamment grâce à une politique de réduction des coûts et à un redressement du trafic passager sur les segments premium et long-courrier.

Autre point suffisamment important pour le souligner, la rentabilité du groupe Air France reste sous pression, avec une marge bénéficiaire encore fragile par rapport aux autres acteurs du secteur. Néanmoins, les efforts de restructuration et l'accent mis sur l'optimisation de la flotte permettent d'entrevoir une meilleure efficacité opérationnelle à moyen terme.

Globalement, la valorisation actuelle d'Air France KLM semble plutôt attractive, notamment pour un investisseur prêt à se positionner sur une reprise du secteur aérien et une stabilisation des coûts. Toutefois, la prudence reste de mise face aux incertitudes qui pèsent sur l'industrie comme l'évolution des prix du kérosène, la concurrence des compagnies low cost et l'impact des réglementations environnementales.

Jusqu'où peut monter l'action Air France en 2025 ? Notre avis et analyse technique

Les cours de l'action Air France KLM se dirigent actuellement vers un niveau de résistance majeur à 9,50 €, une zone technique clé qui n'a plus été franchie depuis juin 2024. Portée par les bons résultats annoncés le 6 mars 2025, l'action Air France pourrait tenter une cassure de cette résistance, ouvrant ainsi la voie à une accélération vers les 10 €, voire 11 € dans un premier temps. Si l'optimisme des investisseurs se confirme, les prochaines résistances pour l'action Air France se situeront aux alentours de 13 €, et dans un scénario de reprise structurelle sur le long terme, un objectif ambitieux autour des 18 € pourrait être envisagé.

Toutefois, la prudence reste de mise. Le risque d'une prise de bénéfices après cette publication n'est pas à exclure, ce qui pourrait ramener l'action Air France vers son support clé à 8,50 €. Ce niveau pourrait constituer une zone d'achat intéressante du titre Air France pour les investisseurs à long terme, à condition qu'il ne casse pas. En cas de cassure de ce niveau de prix, un retour vers 8 € serait le prochain test, avec un dernier rempart technique à 7,50 € en graphique journalier. Une visite des prix de cette zone pourrait alors représenter une opportunité stratégique d'achat, avec en ligne de mire un rebond potentiel de l'action Air France vers 9 €.

Analyse graphique de l'action Air France à moyen terme

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Faut-il acheter l'action Air France en 2025 ? Notre avis

Investir dans l'action Air France KLM en 2025 peut sembler intéressant, mais il est important de bien comprendre les enjeux avant de se lancer. L'entreprise Air France reste un acteur majeur du transport aérien, mais ce n'est plus l'action qu'on a pu connaître dans les années 2015 quand elle faisait encore partie du CAC 40. D'ailleurs, depuis 2017, l'action Air France est dans une tendance baissière passant de plus de 70 euros à moins de 10 euros.

Le groupe Air France KLM doit encore faire face à de nombreuses dettes, et en parallèle doit continuer à investir pour se conformer aux réglementations carbones. D'ailleurs, Air France poursuit la modernisation de sa flotte avec une commande de 50 Airbus A350, ce qui représente un investissement de 16 milliards de dollars.

Et des défis subsistent, notamment des coûts élevés et des pénuries de personnel, qui ont conduit Air France KLM à envisager des mesures de réduction des coûts. De plus, l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion en France pourrait affecter la demande et la compétitivité du groupe. Il est donc essentiel d'évaluer ces facteurs avant de décider d'investir dans l'action Air France KLM en 2025.​

Malgré ces défis, une position à long terme sur l'action Air France KLM pourrait s'avérer judicieuse, car le groupe bénéficie d'une reprise progressive du trafic aérien et d'une consolidation stratégique en Europe, autant de facteurs susceptibles d'améliorer sa rentabilité et sa compétitivité dans les années à venir.

Comment trader l'action Air France à court terme ? Notre avis

D'un point de vue chartiste à court terme, l'action Air France KLM évolue actuellement au sein d'un canal de tendance haussier, soulignant une dynamique orientée à la hausse depuis début 2025. Le haut de ce canal, actuellement situé à 9,30 €, pourrait représenter un objectif de profit pour les traders qui anticipent une cassure de la résistance à 9,15 €. Si cette tentative de cassure échoue, le cours de Bourse Air France pourrait alors revenir tester le bas du canal, qui se trouve pour l'instant aux alentours de 8,80 €.

Toutefois, ces scénarios restent conditionnés à l'ouverture du marché. En cas de gap haussier à l'ouverture, porté par l'optimisme des investisseurs, une accélération de l'action Air France vers 9,50 € pourrait être envisagée, faisant de ce niveau un objectif potentiel à court terme.

À l'inverse, un scénario baissier impliquerait une cassure du canal, avec deux niveaux de supports clés à surveiller pour l'action Air France qui sont à 8,77 € et à 8,40 €. Ces seuils pourraient alors offrir des opportunités d'achat pour les traders qui anticipent un rebond technique et un retour du titre Air France dans sa dynamique haussière. La réaction du marché à l'ouverture sera donc déterminante pour valider la poursuite de la tendance.

Analyse graphique de l'action Air France à court terme

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Comment trader et investir dans l'action Air France ?

Le moyen le plus simple et direct pour investir dans l'action Air France KLM reste l'achat du titre Air France en Bourse sur Euronext Paris. Que ce soit auprès de votre banque, d'un courtier en ligne ou encore d'une application mobile proposée par un neo courtier Bourse comme XTB par exemple, les options sont nombreuses pour acquérir l'action Air France en quelques clics. Contrairement à certaines valeurs affichant des cours élevés nécessitant d'investir via des actions fractionnées ou des produits dérivés, Air France-KLM reste une action abordable car son prix est inférieur à 10 €, elle est donc accessible à la grande majorité des investisseurs, quel que soit leur capital de départ.

Les investisseurs qui recherchent une meilleure diversification peuvent envisager un ETF exposé au secteur du voyage et des loisirs. Toutefois, soyez vigilant car tous les fonds indiciels ne contiennent pas forcément Air France KLM. Parmi ceux que nous avons étudiés, seul l'ETF HANetf The Travel (ISIN : IE00BMFNW783) inclut l'action Air France, et encore, dans une proportion inférieure à 0,5 % du fonds. Autrement dit, son impact sur la performance globale de l'ETF restera très limité.

Enfin, pour les traders actifs souhaitant exploiter la volatilité de l'action Air France à court terme, les produits dérivés à effet de levier peuvent être une solution. Les produits à levier permettent en effet de trader sur les fluctuations intra-journalières de l'action Air France, mais avec un risque accru qu'il conviendra de bien maîtriser.

