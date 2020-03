Faut-il acheter des pièces d'or ?

La plupart des pièces d'or n'ont plus de cours légal mais un prix de référence est calculé par CPoR. (© Adobestock)

Après une année 2019 resplendissante et un début 2020 radieux, l'investissement dans l'or peut être judicieux si la période de crise actuelle vous inquiète.

L'or ne rapporte rien et présente pour l'investisseur un coût d'opportunité face aux obligations d'État qui servent un intérêt. Mais quand les taux réels (nominal moins l'inflation) passent en territoire négatif, comme aujourd'hui, l'or reprend l'avantage. «Rien, c'est mieux que moins que rien», dit l'adage.

«Le ralentissement économique mondial [que le coronavirus risque de transformer en récession] plaide en faveur des politiques d'intérêts bas, qui constituent actuellement le principal soutien aux cours de l'or», observe Benja­min Louvet, gérant du fonds OFI Gold and Precious.

Les stocks des produits financiers gagés sur l'or n'ont jamais été si importants. Au 24 février, ils représentaient quelque 2;614 tonnes d'or au niveau mondial.

Une monnaie de réserve

Si les accords de Bretton Woods de 1971 ont détaché le dollar du métal précieux, l'or reste une monnaie de réserve. Après des ventes massives de la relique «barbare», les banques centrales sont redevenues acheteuses nettes depuis 2010, notamment pour réduire leur dépendance au dollar.

«Au lieu de vendre 500 à 600 tonnes par an, les banques centrales achètent plus de 600 tonnes par an, soit une variation de près de 1.200 tonnes sur un marché total de 4.500 tonnes», explique Benjamin Louvet.

Absence de rendement

