Faurecia Salue Les Mesures Annoncées Par Le Gouvernement

26 mai (Reuters) - * SALUE LES MESURES ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT EN FAVEUR DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE FRANÇAISE * ENVISAGE D'INSTALLER EN FRANCE UNE USINE DE PLUS GRANDE CAPACITÉ QUI REPRÉSENTERAIT UN INVESTISSEMENT ADDITIONNEL D'ENVIRON 50 MILLIONS D'EUROS ET LA CRÉATION DE 150 EMPLOIS Texte original: https://bit.ly/3grIv82 Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +6.36%