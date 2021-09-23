Faurecia revoit à la baisse sa guidance pour 2021
information fournie par Reuters23/09/2021 à 08:27
23 septembre (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :
* AJUSTEMENT DE LA GUIDANCE 2021 AFIN DE REFLETER LA RÉVISION MAJEURE PAR IHS MARKIT DE LA PRÉVISION DE PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE POUR LE 2ND SEMESTRE 2021
* CETTE FORTE RÉDUCTION EST PRINCIPALEMENT DUE À UN IMPACT PLUS IMPORTANT QU'ATTENDU DE LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUCTEURS
* FAURECIA VISE MAINTENANT SUR L'ANNÉE 2021 VENTES D'ENVIRON 15,5 MILLIARDS D'EUROS AVEC UNE FORTE SURPERFORMANCE ORGANIQUE > +600 POINTS DE BASE
* VISE MARGE OPÉRATIONNELLE COMPRISE ENTRE 6,0 % ET 6,2 % DES VENTES (CONTRE UNE GUIDANCE PRÉCÉDENTE D'ENVIRON 7 % DES VENTES)
* VISE CASH-FLOW NET D'ENVIRON 500 MILLIONS D'EUROS ET RATIO DETTE NETTE/EBITDA <= 1,5X À LA FIN DE L'ANNÉE (CONTRE UNE GUIDANCE PRÉCÉDENTE DE CASH-FLOW NET > 500 MILLIONS D'EUROS ET DE RATIO DETTE NETTE/EBITDA < 1,5X EN FIN D'ANNÉE)
Texte original sur Eikon ....nGNE54pq99 Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Gdansk Newsroom)
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