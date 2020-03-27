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Faurecia renonce à ses objectifs 2020
Reuters27/03/2020 à 08:06

27 mars (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :

* LES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS 2020 TELS QU'ANNONCÉS LE 17 FÉVRIER PAR FAURECIA NE SONT PLUS VALIDES.

* LE GROUPE PRÉSENTERA DE NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020 DÈS QUE LES PERSPECTIVES MACRO-ÉCONOMIQUES POUR LE RESTE DE L'ANNÉE OFFRIRONT UNE VISIBILITÉ SUFFISANTE.

* LE GROUPE A ÉGALEMENT MIS EN PLACE DES MESURES DRASTIQUES DE GESTION DE LA TRÉSORERIE AINSI QU'UN CONTRÔLE STRICT DES COÛTS ET INVESTISSEMENTS

* FAURECIA RAPPELLE QU'IL DISPOSE D'UNE STRUCTURE DE BILAN TRÈS SOLIDE, SANS ÉCHÉANCE SIGNIFICATIVE DE REFINANCEMENT À COURT TERME, ET AVEC UN COÛT MOYEN FAIBLE

* DISPOSE À CE JOUR DE PLUS DE 900 MILLIONS D'EUROS DE LIGNES DE CRÉDIT DISPONIBLES, AVEC DES POSSIBILITÉS D'ACCROÎTRE CETTE LIQUIDITÉ

* EN CHINE, TOUTES LES USINES ONT AUJOURD'HUI REPRIS LEUR ACTIVITÉ, AVEC UN TAUX MOYEN D'UTILISATION DE L'ORDRE DE 70%.

Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA

(Rédaction de Paris)

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