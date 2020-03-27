Faurecia renonce à ses objectifs 2020
Reuters•27/03/2020 à 08:06
27 mars (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :
* LES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS 2020 TELS QU'ANNONCÉS LE 17 FÉVRIER PAR FAURECIA NE SONT PLUS VALIDES.
* LE GROUPE PRÉSENTERA DE NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020 DÈS QUE LES PERSPECTIVES MACRO-ÉCONOMIQUES POUR LE RESTE DE L'ANNÉE OFFRIRONT UNE VISIBILITÉ SUFFISANTE.
* LE GROUPE A ÉGALEMENT MIS EN PLACE DES MESURES DRASTIQUES DE GESTION DE LA TRÉSORERIE AINSI QU'UN CONTRÔLE STRICT DES COÛTS ET INVESTISSEMENTS
* FAURECIA RAPPELLE QU'IL DISPOSE D'UNE STRUCTURE DE BILAN TRÈS SOLIDE, SANS ÉCHÉANCE SIGNIFICATIVE DE REFINANCEMENT À COURT TERME, ET AVEC UN COÛT MOYEN FAIBLE
* DISPOSE À CE JOUR DE PLUS DE 900 MILLIONS D'EUROS DE LIGNES DE CRÉDIT DISPONIBLES, AVEC DES POSSIBILITÉS D'ACCROÎTRE CETTE LIQUIDITÉ
* EN CHINE, TOUTES LES USINES ONT AUJOURD'HUI REPRIS LEUR ACTIVITÉ, AVEC UN TAUX MOYEN D'UTILISATION DE L'ORDRE DE 70%.
Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Rédaction de Paris)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|72.29
|0.00%
|4543.58
|0.00%
|3.854
|0.00%
|17.678
|0.00%
|33
|0.00%
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer