Faurecia renonce à ses objectifs 2020

27 mars (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA : * LES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS 2020 TELS QU'ANNONCÉS LE 17 FÉVRIER PAR FAURECIA NE SONT PLUS VALIDES. * LE GROUPE PRÉSENTERA DE NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020 DÈS QUE LES PERSPECTIVES MACRO-ÉCONOMIQUES POUR LE RESTE DE L'ANNÉE OFFRIRONT UNE VISIBILITÉ SUFFISANTE. * LE GROUPE A ÉGALEMENT MIS EN PLACE DES MESURES DRASTIQUES DE GESTION DE LA TRÉSORERIE AINSI QU'UN CONTRÔLE STRICT DES COÛTS ET INVESTISSEMENTS * FAURECIA RAPPELLE QU'IL DISPOSE D'UNE STRUCTURE DE BILAN TRÈS SOLIDE, SANS ÉCHÉANCE SIGNIFICATIVE DE REFINANCEMENT À COURT TERME, ET AVEC UN COÛT MOYEN FAIBLE * DISPOSE À CE JOUR DE PLUS DE 900 MILLIONS D'EUROS DE LIGNES DE CRÉDIT DISPONIBLES, AVEC DES POSSIBILITÉS D'ACCROÎTRE CETTE LIQUIDITÉ * EN CHINE, TOUTES LES USINES ONT AUJOURD'HUI REPRIS LEUR ACTIVITÉ, AVEC UN TAUX MOYEN D'UTILISATION DE L'ORDRE DE 70%. Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%