Faurecia prévoit de rouvrir sept usines en Chine vendredi

17 février (Reuters) - Patrick Koller, directeur général de Faurecia EPED.PA , a déclaré lundi que: * FAURECIA S'ATTEND CETTE ANNÉE À UNE TRÈS FORTE SAISONNALITÉ DU MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL * FAURECIA ANTICIPE UNE BAISSE À DEUX CHIFFRES AU T1 À CAUSE DE L'ASIE ET DE L'EUROPE * FAURECIA PRÉVOIT DE ROUVRIR 7 USINES EN CHINE VENDREDI * FAURECIA AURA ALORS 52 SITES DE PRODUCTION EN ACTIVITÉ, SOIT 81% DE L'ACTIVITÉ NORMALE DU GROUPE * LES SIX USINES DANS LA RÉGION DU HUBEI RESTENT FERMÉES Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.65%