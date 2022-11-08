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Faurecia place avec succès 700 millions d’euros d’obligations durables, de maturité 2026
information fournie par Reuters08/11/2022 à 08:52

8 novembre (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :

* FAURECIA PLACE AVEC SUCCÈS 700 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE MATURITÉ 2026, AVEC UN COUPON DE 7,25%

* LES OBLIGATIONS DURABLES SONT ÉMISES DANS LE CADRE DU SUSTAINABILITY-LINKED FINANCING FRAMEWORK

* LE COÛT ÉCONOMIQUE DE CES OBLIGATIONS DURABLES POUR LE GROUPE, APRÈS CETTE OPÉRATION DE COUVERTURE, S’ÉTABLIT À 5,35% PAR AN

* FAURECIA UTILISERA LE PRODUIT NET DE L'OFFRE DES OBLIGATIONS DURABLES POUR REFINANCER PARTIELLEMENT LES PRÊTS RELAIS SOUSCRITS POUR L’ACQUISITION DE HELLA

* A LA SUITE DE L’ÉMISSION DES OBLIGATIONS DURABLES, LE MONTANT DES PRÊTS RELAIS SOUSCRITS POUR L’ACQUISITION D’HELLA SERA RÉDUIT À 500M€

* CE MONTANT SERA RÉDUIT 200M€ APRÈS LA CLÔTURE DE LA CESSION DE HBPO

* DATE D’ÉMISSION ET DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVUE POUR LE 15 NOVEMBRE 2022

Texte original: https://bit.ly/3WMr47m Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA

(Gdansk Newsroom)

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