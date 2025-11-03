 Aller au contenu principal
Faurecia : nouvelle tentative de débordement de la résistance des 12E
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:14

Faurecia se lance dans une nouvelle tentative de débordement de la résistance des 12E, déjà testé les 28 juillet, 25 août et 24/25 septembre : le titre pourrait s'ouvrir le chemin des 16E, autre résistance testée sans relâche de la mi-mai à tout début juin.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,9100 EUR Euronext Paris +7,20%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

