Faurecia évoquera le 22 février les conséquences de l'arrivée de Stellantis comme premier actionnaire
Reuters•28/01/2021 à 18:28
28 janvier (Reuters) - FAURECIA SE EPED.PA :
* LE CHANGEMENT DE STRUCTURE ACTIONNARIALE DE FAURECIA À VENIR OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES, QUI SERONT PRÉSENTÉES LE 22 FÉVRIER 2021 LORS D'UNE JOURNÉE INVESTISSEURS
* LA RÉALISATION DE LA FUSION ENTRE FCA ET LE GROUPE PSA, EFFECTIVE DEPUIS LE 16 JANVIER 2021, A DONNÉ NAISSANCE AU NOUVEAU GROUPE STELLANTIS, QUI EST DÉSORMAIS LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE FAURECIA
* DANS LE CADRE DE CE CHANGEMENT MAJEUR D'ACTIONNARIAT, FAURECIA A NOMMÉ LAZARD ET JP MORGAN COMME CO-FINANCIAL ADVISERS, ET BERENBERG ET LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME FLOWBACK MANAGERS
* FAURECIA SE FÉLICITE DE LA DÉCISION DE STELLANTIS DE DISTRIBUER EN NATURE À SES ACTIONNAIRES LES ACTIONS FAURECIA, CETTE DISTRIBUTION SERA SOUMISE À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE STELLANTIS QUI SE TIENDRA LE 8 MARS 2021
* CETTE DISTRIBUTION AUGMENTERA LE FLOTTANT DE FAURECIA, AMÉLIORERA SON PROFIL SUR LES MARCHÉS FINANCIERS ET PERMETTRA AU GROUPE D'AFFIRMER SA STRATÉGIE EN TANT QUE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE
* LA JOURNÉE INVESTISSEURS DONNERA UNE VISION D'ENSEMBLE DE LA STRATÉGIE ET DES PERSPECTIVES À MOYEN TERME DU GROUPE ET DE SES ACTIVITÉS
Texte original sur Eikon ID:nNDL25vXCQ Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Gdansk Newsroom)
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