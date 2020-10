Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia et Gaussin annoncent un partenariat pour développer des véhicules à hydrogène Reuters • 09/10/2020 à 07:39









9 octobre (Reuters) - GAUSSIN SA ALGAU.PA : * FAURECIA/GAUSSIN - ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT VISANT À ÉQUIPER DES VÉHICULES GAUSSIN DE SYSTÈMES DE STOCKAGE À HYDROGÈNE FAURECIA Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALGAU.PA ; EPED.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%