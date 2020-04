Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia devrait renouer avec la génération de trésorerie au S2 - dir fin Reuters • 20/04/2020 à 09:35









PARIS, 20 avril (Reuters) - Le directeur financier de Faurecia SE EPED.PA , Michel Favre, a déclaré lundi lors d'une téléconférence avec des journalistes que: * FAURECIA DEVRAIT RENOUER AVEC LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE AU S2 * LE GROUPE PENSE QUE TOUTES SES USINES CHINOISES TOURNERONT À 100% DE LEURS CAPACITÉS À LA FIN MAI * LE REDÉMARRAGE RÉUSSI DES USINES EN CHINE, AVEC AUCUN SALARIÉ CONTAMINÉ AU CORONAVIRUS, DOIT SERVIR D'EXEMPLE POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS AILLEURS DANS LE MONDE * FAURECIA PRENDRA SUR LE DIVIDENDE LA DÉCISION QUI S'IMPOSERA AU MOMENT VOULU * LA CONSOMMATION DE TRÉSORERIE ATTEINDRA SUR L'ENSEMBLE DU S1 UN MILLIARD D'EUROS, VOIRE UN PEU PLUS Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Rédaction de Paris)

