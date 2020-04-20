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Faurecia - CA au T1 3,74 mds d'euros contre 4,33 mds T1 2019
Reuters20/04/2020 à 07:52

PARIS, 20 avril (Reuters) -

* FAURECIA SE - CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 3,74 MILLIARDS CONTRE EUR 4,33 MILLIARDS L'ANNÉE PASSÉE

* FAURECIA SE - AU 31 MARS, LA TRÉSORERIE DE FAURECIA S'ÉLEVAIT À ENVIRON 2,2 MILLIARDS D'EUROS

* FAURECIA SE - LE 2ND SEMESTRE DEVRAIT AFFICHER UNE AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE

* FAURECIA SE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES REPORTÉE AU 26 JUIN EN RAISON DU COVID-19

* FAURECIA SE - À CE JOUR, ENVIRON 90% DES OPÉRATEURS SONT AU CHÔMAGE PARTIEL EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

* FAURECIA SE - FAURECIA VA RÉDUIRE SES INVESTISSEMENTS (CAPEX) DE 30%

* FAURECIA SE - MICHEL DE ROSEN, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET PATRICK KOLLER, DG, ONT DÉCIDÉ DE RÉDUIRE LEUR RÉMUNÉRATION DE 20% POUR LE T2 AU MOINS

* FAURECIA SE - À CE JOUR, IL RESTE DIFFICILE D'ESTIMER LES NIVEAUX DE PRODUCTION DES PROCHAINS MOIS

* FAURECIA ESTIME NE PAS ÊTRE ACTUELLEMENT EN MESURE DE PRÉSENTER DE NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2020

* FAURECIA SE - À CE JOUR, TOUTES LES USINES DU GROUPE ONT REDÉMARRÉ EN CHINE

* FAURECIA SE - LE 2E TRIMESTRE SE RÉVÉLERA PLUS DIFFICILE EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA

(Rédaction de Paris)

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