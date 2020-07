Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia-Bonne visibilité sur le T3, incertitude sur le T4-DG Reuters • 27/07/2020 à 07:58









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le directeur général de l'équipementier Faurecia EPED.PA a déclaré lundi sur BFM Business que le groupe faisait face à: * UNE BONNE VISIBILITÉ SUR LE T3, L'INCERTITUDE CONCERNE SURTOUT LE T4 AVEC DES RISQUES SOCIAUX ET LIÉS À LA PANDÉMIE Pour plus de détails, cliquez sur [ EPED.PA ] (Rédaction de Paris)

